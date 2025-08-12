En Directo
Al minuto
Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
Trump aclara que EE.UU. no impondrá aranceles al oro tras incertidumbre en mercados
El presidente Donald Trump dijo este lunes que el oro no estará sujeto a los aranceles que sí pesan sobre los socios comerciales de EE.UU. y otros rubros como el cobre, el aluminio y el acero, aclarando una comunicación de la Aduana estadounidense que generó incertidumbre en los mercados. "¡El oro no tendrá aranceles!", escribió el mandatario en un breve mensaje en su red Truth Social. La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles "recíprocos" a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %, de las más elevadas en la lista de países publicada por la Casa Blanca.
La Bolsa de São Paulo cae tras cancelación de cita para discutir aranceles con EE.UU.
La Bolsa de São Paulo cerró este lunes con una caída de 0,21 % impactada por la cancelación de una conversación entre los jefes de las carteras de Hacienda de los Gobiernos de Brasil y EE.UU. en la que discutirían los aranceles del 50 % impuestos por la Casa Blanca al país suramericano. El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil latinoamericano, terminó la sesión en los 135.623 puntos y encadenó su segunda caída consecutiva tras retroceder un 0,45 % el viernes. El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, tenían prevista para el miércoles una charla telefónica, que fue cancelada por el funcionario estadounidense por supuestos problemas de agenda y no fue reprogramada, según dijo Haddad.
Trump firma orden que prorroga otros 90 días los aranceles para China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los aranceles para China mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias. El republicano firmó el decreto apenas horas antes de la medianoche, cuando debía expirar la pausa en los aranceles para el gigante asiático. La nueva prórroga arancelaria era el resultado esperado tras la última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia) a finales de julio. El Ministerio de Comercio de China confirmó por su parte la extensión y poco antes de la orden ejecutiva de Trump había declarado que esperaba "esfuerzos" por parte de Estados Unidos para lograr un "resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".
Bessent apunta a un recorte de los aranceles de EEUU si logran "reequilibrar" sus déficits
Los aranceles "recíprocos" impuestos por Estados Unidos a las importaciones de otros países podrían reducirse si mejoran lo que Washington considera desequilibrios comerciales, según dijo el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista al diario nipón Nikkei. "Con el tiempo, los aranceles deberían ser como un cubo de hielo derritiéndose", dijo Bessent en una entrevista concedida el pasado jueves en su despacho y publicada este lunes en la edición en inglés del citado diario financiero japonés, datada en Washington. Bessent, quien ha liderado las negociaciones comerciales con países como Japón y China, concedió la entrevista el mismo día en que la Administración Trump comenzó a aplicar nuevas tasas para los aranceles recíprocos, y que en el caso de Japón, quedaron fijados en el 15 % para todas sus importaciones.
El fin de la tregua comercial entre EEUU y China aboca a los mercados a nuevos sobresaltos
La problemática relación entre Estados Unidos y China se enfrenta a un nuevo punto de inflexión el martes, cuando se cumplen los 90 días de tregua arancelaria, mientras la Administración Trump intenta reorientar una relación esencial para la economía estadounidense y que se enfrenta a complejos equilibrios, como la competencia entre semiconductores, la hegemonía en inteligencia artificial (IA) o la relación con la Rusia de Vladímir Putin. A falta de dos días para que expire la actual tregua comercial entre China y EE.UU., las dos economías más grandes del mundo todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre los aranceles, aunque Washington no descarta que la pausa se extienda para seguir negociando. Hace una semana el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que tras varias rondas de negociaciones en Europa, las dos grandes economías mundiales tienen un "principio de acuerdo" para evitar unos aranceles históricos que desvincularían a dos economías que hasta ahora dependen mutuamente de su relación comercial: Estados Unidos por su gran apetito consumista y China para mantener su músculo exportador.
"Cifras increíbles"
Washington esperaba firmar decenas de acuerdos durante los últimos meses, pero solo concretó siete, entre otros con la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. Casi todos son preliminares y acompañados de promesas de grandes inversiones en Estados Unidos. Japón y Estados Unidos interpretan de distinta forma el suyo. Tokio estima que el 15% es un límite (si los aranceles anteriores eran inferiores a ese porcentaje) y Washington insiste en que se suma a los impuestos preexistentes. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró el jueves en Fox Business que los nuevos aranceles podrían suponer 50.000 millones de dólares mensuales para Estados Unidos. "Son cifras increíbles", dijo. En Truth Social, convertida en megáfono, el presidente republicano suele escribir que los recargos harán que Estados Unidos "vuelva a ser GRANDE y RICO".
El caso de Brasil
Pese a tener superávit con el país, muchos de sus productos, incluido el café y la carne, están gravados con un 50% adicional desde el miércoles, en parte en protesta por el juicio por presunta intentona golpista contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera víctima de una "caza de brujas". México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y entretanto paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo también protege a muchos bienes de Canadá, golpeado desde hace unos días con 35% de gravámenes suplementarios.
Entre el 15 y el 41%
En el caso contrario, desde este jueves aplica recargos más altos de entre el 15% y el 41% a Siria. Los afectados no tiran la toalla. En señal de buena voluntad Suiza, golpeada con un 39%, anunció que no prevé "por el momento" represalias sobre los productos estadounidenses. Sudáfrica tampoco pierde la esperanza. Asegura que el presidente Cyril Ramaphosa habló con Trump el miércoles y ambos "se comprometieron a proseguir las negociaciones". La mayoría de los socios de Estados Unidos paga desde este jueves un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. India será el más castigado, con un 50%, si se suma el 25% que entró en vigor este jueves y el 25% que le aplicará dentro de tres semanas por "la compra continua de petróleo ruso".
Los socios de EEUU intentan negociar los últimos aranceles de Trump
Entre bambalinas, algunos países intentan rebajar los nuevos aranceles impuestos el jueves por el presidente Donald Trump a los productos de decenas de socios de Estados Unidos para establecer su nuevo orden comercial mundial. Trump utiliza las tarifas aduaneras como un arma de política económica con un objetivo: reestructurar el comercio "en beneficio de los trabajadores estadounidenses". "¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!", escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social. Washington mantiene el mínimo universal del 10% impuesto en abril a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial.
Los aranceles de EEUU tienen un impacto limitado en España, aunque desigual por sectores
Los nuevos aranceles del 15 % que Estados Unidos impone desde este jueves a las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE) tendrán un impacto limitado pero desigual en España, cuyas exportaciones al país norteamericano representaron menos del 5 % del total en 2024. Industrias como la química, los componentes de automoción o la siderurgia advierten de las consecuencias de los aranceles, mientras que otras, como la farmacéutica o la aeronáutica, de momento no se han pronunciado.
- Guyana, la suerte del oro negro
- Muere Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato colombiano, por las consecuencias del atentado que sufrió en junio
- EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles
- La estrategia de Trump de presionar a la India para lograr una tregua en Ucrania, un arma de doble filo
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para controlar la Ciudad de Gaza y allana el camino para la ocupación total
- El activista palestino asesinado por un colono en Cisjordania filmó su muerte
- ¿Por qué Trump y Putin se reunirán en Alaska? Un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido