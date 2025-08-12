En Directo

Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump, con un mínimo generalizado del 10%

Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump, con un mínimo generalizado del 10%

Entran en vigor los nuevos aranceles de Trump, con un mínimo generalizado del 10%

Montse Martínez

Montse Martínez

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.

