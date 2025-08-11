En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
JD Vance dice que Rusia y Ucrania quedarán "insatisfechos" con acuerdo negociado por Trump
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este domingo que tanto Rusia como Ucrania quedarán "insatisfechos" con el acuerdo de paz que impulsa el mandatario Donald Trump, quien el viernes se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska. El acuerdo "no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump", declaró Vance en una entrevista con Fox News. El vicepresidente aseveró que Washington "encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine". Sus declaraciones ocurren tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.
Ucrania innova en drones kamikaze en medio de intensa carrera tecnológica con Rusia
Mientras se intensifica la carrera tecnológica entre Ucrania y Rusia, unos ingenieros en Járkov trabajan a contrarreloj para refinar el diseño y acelerar la producción de drones kamikaze de fibra óptica, un tipo relativamente nuevo de vehículos aéreos no tripulados que recientemente ha favorecido a Rusia en el campo de batalla. Estos drones, controlados por soldados sobre el terreno a través de un fino cable de fibra óptica que se va desenrollando según el vehículo se aleja, son más lentos y más difíciles de operar, pero tienen la ventaja de ser inmunes a las interferencias electrónicas mientras recorren distancias cada vez mayores hasta impactar en su objetivo. Las fuerzas rusas fueron las primeras en incrementar su uso para tender emboscadas a vehículos militares en desplazamiento a 5-15 kilómetros del frente, con un impacto sustancial para la logística ucraniana, explicaron a EFE en entrevistas realizadas en julio y agosto varios soldados y oficiales en Járkov, en el frente nororiental.
Zelenski pide a Trump que no se deje engañar por Putin
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no se deje engañar por Vladimir Putin en la cumbre que mantendrá el próximo viernes con el presidente ruso en Alaska al entender que no tiene intención alguna de alcanzar una "paz justa" para terminar con la guerra. "Entendemos que Rusia tiene la intención de engañar a América y no lo vamos a permitir", ha indicado Zelenski en un discurso vespertino en el que ha denunciado nuevos bombardeos rusos sobre la región de Zaporiyia que ha dejado 19 heridos al alcanzar una estación de autobuses.
Los ministros de Exteriores de la UE tratan este lunes la cumbre entre Trump y Putin en reunión extraordinaria
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán este lunes por videoconferencia la reunión prevista para el viernes que viene entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, según ha anunciado la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, que ha insistido en la necesidad de que ambos tengan en cuenta los intereses de Kiev y Europa, y condenado cualquier discusión sobre la posibilidad de que Rusia se quede con territorios ucranianos incorporados durante el conflicto.
En declaraciones enviadas a Europa Press, Kallas ha admitido que Trump "tiene razón cuando dice que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania" y ha estimado que el presidente estadounidense "está capacitado para obligar a Rusia a negociar en serio". Sin embargo, ha querido insistir en que "cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia deberá incluir a Ucrania y a la UE, porque se trata de una cuestión de seguridad" para ambos.
No obstante, Kallas se ha cerrado en banda a que Trump y Putin discutan la posibilidad de que Moscú consolide su control sobre los territorios que ha conquistado durante el conflicto en Ucrania o incorporado de una forma u otra a sus fronteras. "El derecho Internacional es claro: todos los territorios temporalmente ocupados pertenecen a Ucrania", ha zanjado.
Ucrania anuncia la liberación de otra localidad en la región norteña de Sumi
El Ejército ucraniano anunció este domingo la liberación completa de la pequeña localidad de Bezsalivka, en la región fronteriza de Sumi, donde en mayo y junio las fuerzas rusas habían ocupado algunos territorios siguiendo las órdenes del presidente ruso, Vladímir Putin, de crear un cinturón de seguridad en esa parte de la frontera.
"En la operación estuvieron implicadas unidades del 33.er Regimiento Separado de Asalto y del 24.º Batallón Separado de Asalto. Durante los combates, los soldados ucranianos eliminaron a 18 invasores rusos", informó el Estado mayor de las Fuerzas Armadas en Facebook.
Dos meses después de que Rusia abriera este nuevo frente en el noreste de Ucrania, donde sus efectivos avanzaron hasta situarse a 30 kilómetros de Sumi capital, las fuerzas ucranianas han logrado estabilizarlo, aunque no expulsar al enemigo al otro lado de la frontera.
Rusia llama a Estados Unidos a renunciar a las presiones y alerta de una permanente tensión nuclear
El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, ha llamado este domingo hoy a Estados Unidos a renunciar a las presiones como forma de hacer política y ha alertado de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.
"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", ha comentado en declaraciones a la televisión pública.
El ejército ucraniano confirma un ataque contra una refinería rusa en Sarátov
El Estado mayor del Eeército ucraniano ha confirmado este domingo un ataque con drones contra la refinería rusa de Sarátov, a unos 700 kilómetros de la frontera, que habían avanzado canales de Telegram ucranianos. "Como resultado del impacto de drones en las instalaciones de la empresa se registraron explosiones y un incendio", ha dicho la institución castrense en Facebook.
"La refinería de crudo de Sarátov es una de las infraestructuras de combustible clave de la Federación Rusa, implicada en el suministro de derivados del petróleo a las fuerzas de ocupación. Su capacidad de refinado anual es de hasta siete millones de toneladas de crudo", ha agregado.
Ucrania innova en drones kamikaze en medio de una intensa carrera tecnológica contra Rusia
Un muerto en un ataque ucraniano con 121 drones contra territorio ruso
Una persona murió en el ataque masivo ucraniano con 121 drones perpetrado anoche contra territorio ruso, según informaron el domingo las autoridades locales. El muerto se produjo en la región de Sarátov, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde fue alcanzado un edificio de viviendas y una planta industrial, explicó el gobernador, Román Busarguin, en Telegram.
Canales de Telegram ucranianos informan que el ataque en Sarátov provocó un incendio en una refinería que se encuentra a las afueras de la capital regional. En total, las baterías antiaéreas derribaron ocho aparatos no tripulados de ala fija sobre Sarátov, además de una treintena sobre Krasnodar; quince sobre la anexionada península de Crimea; trece sobre Briansk y doce en Bélgorod, ambas regiones fronterizas con Ucrania.
Líderes europeos insisten en que Ucrania debe participar en las negociaciones de paz
Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado por la noche un comunicado conjunto en el que advirtieron que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania", según el texto difundido por el Gobierno británico. El documento fue publicado después de una intensa jornada de contactos diplomáticos del presidente Volodímir Zelenski con dirigentes del continente. Más información aquí.
