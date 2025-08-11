Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás, tras comparecer Netanyahu: "Es un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento"

Hamás respondió a las declaraciones este domingo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según las cuales no pretende ocupar Gaza, sino "liberarla" de este grupo islamista, asegurando que trata con ellas de ocultar sus planes de desplazamiento en la Franja.

"Su discurso de 'no querer ocupar Gaza' es simplemente un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento forzado, la destrucción de los bienes básicos y la instauración de una autoridad subordinada a él", afirmó la organización islamista en un comunicado en su canal de Telegram.

Hamás tildó además las declaraciones de Netanyahu durante la rueda de prensa que celebró en su oficina en Jerusalén ante medios internacionales, como "un intento desesperado de absolver a la entidad sionista (Israel) y a su ejército criminal de los crímenes de genocidio y hambruna" en la Franja.