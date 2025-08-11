En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Sigue la guerra de Ucrania, al minuto
Sigue el conflicto en Gaza con todas las miradas puestas en las intenciones de Israel de asumir el control de toda la ciudad de Gaza. Mientras tanto, se suceden las muestras de rechazo a los planes del Gobierno de Binyamín Netanyahu. Decenas de miles de personas se han manifestado en Tel Aviv y familiares de los rehenes y de los soldados muertos anuncian una huelga general.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España
La activista sueca Greta Thunberg anunció que el próximo 31 de agosto partirá desde España una nueva flotilla con la que se busca llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según una publicación que hizo este domingo en Instagram. "El 31 de agosto lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España. Nos reuniremos con docenas más el 4 de septiembre navegando desde Túnez y otros puertos", señala el anuncio, en el que además de Thunberg participan varios activistas propalestinos. La campaña señala que también se busca la movilización de "más de 44 países en manifestaciones simultáneas y acciones para romper la complicidad en solidaridad con el pueblo palestino". Thunberg fue una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza pero fue interceptada el 8 de junio por el Ejército israelí.
Israel mata al periodista palestino Anas al Sharif en un bombardeo en la ciudad de Gaza
El Ejército israelí mato a última hora del domingo al conocido periodista palestino Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera, en un bombardeo de precisión en la ciudad de Gaza, confirmaron tanto las fuerzas armadas como periodistas en la Franja. "Hace poco, en la ciudad de Gaza, el Ejército atacó al terrorista Anas al Sharif, que se hacía pasar por un periodista de la cadena catarí Al Jazeera", recoge el comunicado castrense. Israel ya había señalado al reconocido periodista en varias ocasiones, si bien nunca ha presentado pruebas verificables de su afiliación a una milicia.
Hamás, tras comparecer Netanyahu: "Es un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento"
Hamás respondió a las declaraciones este domingo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según las cuales no pretende ocupar Gaza, sino "liberarla" de este grupo islamista, asegurando que trata con ellas de ocultar sus planes de desplazamiento en la Franja. "Su discurso de 'no querer ocupar Gaza' es simplemente un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento forzado, la destrucción de los bienes básicos y la instauración de una autoridad subordinada a él", afirmó la organización islamista en un comunicado en su canal de Telegram.
Netanyahu habla con Trump tras anunciar la toma de ciudad de Gaza y le agradece su apoyo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habló este domingo con el presidente estadounidense, Donald Trump, por primera vez desde que anunció su intención de tomar la ciudad de Gaza, en una conversación en la que le agradeció su "firme apoyo a Israel" desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina. La oficina de Netanyahu indica que los dos mandatarios "abordaron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza", en referencia a la ciudad de Gaza y a la zona costera de Al Mawasi, donde se refugian cientos de miles de gazatíes y que llegó a estar considerada por Israel como 'zona segura' a pesar de seguir luego atacándola.
Hamás, tras comparecer Netanyahu: "Es un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento"
Hamás respondió a las declaraciones este domingo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, según las cuales no pretende ocupar Gaza, sino "liberarla" de este grupo islamista, asegurando que trata con ellas de ocultar sus planes de desplazamiento en la Franja.
"Su discurso de 'no querer ocupar Gaza' es simplemente un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento forzado, la destrucción de los bienes básicos y la instauración de una autoridad subordinada a él", afirmó la organización islamista en un comunicado en su canal de Telegram.
Hamás tildó además las declaraciones de Netanyahu durante la rueda de prensa que celebró en su oficina en Jerusalén ante medios internacionales, como "un intento desesperado de absolver a la entidad sionista (Israel) y a su ejército criminal de los crímenes de genocidio y hambruna" en la Franja.
Muerte en directo
El activista palestino Odeh Hadalin, que colaboró en la creación del oscarizado documental 'No Other Land' sobre la ocupación de Israel en Cisjordania, capturó en vídeo el momento en el que un colono le disparó el pasado 28 de julio, acabando con su vida, informó la ONG israelí B'Tselem.
La Liga Árabe pide parar la venta de armas a Israel y juzgar a implicados en "genocidio"
La Liga Árabe pidió este domingo a la comunidad internacional que detenga y prohíba la venta de armas a Israel, que abra procesos judiciales contra funcionarios israelíes implicados en crímenes de guerra durante el actual conflicto en la Franja de Gaza y proteja al pueblo palestino "contra el genocidio, el desplazamiento y la limpieza étnica". El Consejo del organismo panárabe, compuesto por 22 Estados, instó "a los Estados a implementar medidas legales y administrativas, incluyendo la prohibición de la exportación, transferencia o tránsito de armas, municiones y material militar a Israel, la revisión de las relaciones económicas con este país y la apertura de investigaciones y procesos judiciales contra funcionarios israelíes".
Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar "muy pronto" su ofensiva en Gaza
El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, se ha dirigido a la prensa internacional este domingo para “combatir las mentiras y difundir la verdad”, tras anunciar este jueves la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza.
El anuncio de esta ambiciosa operación ha generado una fuerte oposición en la comunidad internacional, que ha expresado su rechazo por los efectos que tendrá sobre los más de dos millones de gazatíes que ya enfrentan desplazamientos forzados y miseria. Lea el artículo completo aquí.
Save the Children dice que la muerte de 100 niños por inanición en Gaza "es un hito que avergüenza al mundo"
La ONG Save the Children ha declarado este domingo que la muerte de al menos un centenar de niños por hambre o inanición en la Franja de Gaza "es un hito devastador que avergüenza al mundo" que, como tal, debería provocar "una acción urgente" por parte de la comunidad internacional, mientras que el Gobierno de Israel prepara la ampliación de la ofensiva en el enclave palestino.
"¿Qué clase de mundo hemos construido para permitir que al menos 100 niños mueran de hambre mientras la comida, el agua y los suministros médicos para salvarlos esperan a pocos kilómetros de distancia en un cruce fronterizo?", ha cuestionado el director de la ONG para Oriente Próximo, el Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.
Así, ha denunciado que "el Gobierno israelí está utilizando el hambre como método de guerra", lo que constituye un crimen de guerra según el Derecho Internacional. "Este incumplimiento del deber legal nos afecta a todos. Es una cicatriz moral en nuestra humanidad compartida y una vergüenza para el mundo", ha sostenido tras subrayar que Israel tiene la obligación de proteger a la población civil y la comunidad internacional la de garantizarlo.
Katz ordena al Ejército israelí continuar desplegado en campamentos de refugiados del norte de Cisjordania
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado este domingo a las tropas que continúen desplegadas en los campamento de refugiados del norte de Cisjordania hasta final de año, a pesar de que asegura que "ya no hay terrorismo" por la operación militar lanzada a principios de año, que ha tenido como foco las zonas de Yenín y Tulkarem.
"Las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI lanzaron un poderoso ataque contra los campos de refugiados. Los residentes fueron evacuados; los terroristas, eliminados; la infraestructura terrorista, desmantelada y destruida. Las FDI permanecerán en los campos en este estado, según mis órdenes, al menos hasta finales de año", ha declarado.
Katz, que ha visitado durante la jornada a las tropas, ha manifestado que los campamentos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams "eran focos de terrorismo construidos con financiación, armamento y dirección procedente de Irán como un frente adicional contra Israel, y desde allí se propagaban ataques por toda" Cisjordania.
