Netanyahu asegura que Israel “no tiene otra opción” que ampliar "muy pronto" su ofensiva en Gaza

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, se ha dirigido a la prensa este sábado para “combatir las mentiras y difundir la verdad”, tras anunciar este jueves la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza.

El anuncio de esta ambiciosa operación ha generado una fuerte oposición en la comunidad internacional, que ha expresado su rechazo por los efectos que tendrá sobre los más de dos millones de gazatíes que ya enfrentan desplazamientos forzados y miseria.

Netanyahu ha matizado que su “objetivo no es el de ocupar Gaza, sino de liberarla de Hamás”. Para ello, ha establecido cinco principios para acabar con la guerra, que pasan por el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de Gaza, la garantía de la seguridad del estado hebreo y el establecimiento de una administración civil no israelí, sin vínculos con el grupo terrorista ni con la Autoridad Nacional Palestina.

“No queremos quedarnos en Gaza”

Una de las incógnitas que surgió tras el anuncio de la toma militar de Gaza, en una entrevista del mandatario israelí concedida a Fox News, fue si esta nueva operación implicaría la ocupación y anexión definitiva de toda la Franja de Gaza al Estado de Israel.

“No queremos quedarnos en Gaza, al menos ese no es mi objetivo”, ha asegurado el primer ministro israelí. No obstante, su visión no es compartida por la oposición parlamentaria ni por las familias de los rehenes, que ven este nuevo plan como un paso más en la guerra y no como su final. Tampoco cuenta con el respaldo de los sectores ultras que forman parte de su gobierno, quienes consideran que se trata de una propuesta descafeinada por no incluir planes para establecer colonias israelíes en Gaza.

Netanyahu ha delimitado en un mapa las zonas donde pretende ampliar la ofensiva militar, entre ellas la ciudad de Gaza y los “campos centrales” y ha alegado que el 75 % de la Franja ya está bajo control israelí y que la destrucción de los “bastiones de Hamás” que, según él, aún resisten en estos puntos del territorio, es la única forma de poner fin a la guerra.

Crisis humanitaria en Gaza

La hambruna generalizada que asola a la población de Gaza, debido al bloqueo impuesto por Israel a la entrada de ayuda humanitaria desde enero, ha suscitado críticas al gobierno de Benjamín Netanyahu por parte de países y organismos internacionales. Como respuesta, el primer ministro israelí ha anunciado este domingo la implementación de "corredores seguros" para la entrada de ayuda humanitaria, un aumento de los puntos de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), y la continuidad de los polémicos lanzamientos aéreos, duramente cuestionados por su escasa eficacia y los riesgos que implican para la población civil.

La grave situación en la Franja ha dejado, hasta la fecha, 210 muertos por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre, entre ellos 100 niños. La distribución de ayuda humanitaria, relegada a los puntos de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que Médicos Sin Fronteras ha tildado de ser “trampas mortales”, tampoco palia la desesperación de los gazatíes. En las inmediaciones de estos puntos y en las carreteras, por donde pasan los contados camiones de ayuda de la ONU autorizados, han muerto 1.778 personas y otras 12.894 han sido heridas, la mayoría en tiroteos por parte de las tropas israelíes.

Preguntado por esta realidad, Netanyahu ha afirmado que “muchos de los disparos fueron realizados por Hamás” y que el grupo “ha saqueado violentamente los camiones de ayuda”, una narrativa que contradice un análisis interno del gobierno de EEUU, publicado en julio, donde reporta no haber encontrado pruebas de un robo sistemático por parte del grupo militante palestino. El primer ministro también ha culpado a la ONU, a la que responsabiliza de no distribuir las toneladas de ayuda que ya habrían sido autorizadas por las fuerzas israelíes para ingresar al lado palestino. Pese a ello, Netanyahu ha asegurado que su política durante la guerra ha sido la de "prevenir una crisis humanitaria".