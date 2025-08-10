Un arrestado
Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania
Un hombre de 41 años ha sido detenido por los hechos
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Al menos una persona ha perdido la vida de forma violenta y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.
El autor de este crimen --arrestado en relación con el incidente-- ha sido identificado como un varón de 41 años, de acuerdo con declaraciones de un portavoz policial, que ha apuntado que se tienen sospechas de que el agresor habría utilizado un cuchillo como arma durante la agresión.
Las autoridades han desplegado un equipo especializado en homicidios para investigar el suceso, que se ha desarrollado cerca de un establecimiento situado en la plaza principal de la localidad.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del fallecido ni de los heridos, así como tampoco sobre la motivación de las agresiones. De hecho, fuentes policiales han estimado que aún es muy pronto para "establecer un móvil para el ataque".
- Guyana, la suerte del oro negro
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
- EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles
- Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el Gobierno a un poder civil 'que no sea Hamás
- El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para controlar la Ciudad de Gaza y allana el camino para la ocupación total
- El devastador incendio del sur de Francia reabre el debate sobre la precariedad de los medios de extinción aéreos
- ¿Por qué Trump y Putin se reunirán en Alaska? Un territorio vendido por Rusia a EEUU en el siglo XIX y donde el líder del Kremlin no puede ser detenido
- Identifican otras tres víctimas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas