Salah critica a la UEFA por silenciar la causa de la muerte del Pelé palestino a manos de Israel

El conflicto en Gaza penetra en todos los ámbitos de la sociedad, en este caso en el mundo del deporte. El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah ha acusado este domingo a la UEFA de silenciar la causa de la muerte de Suleiman Al-Obeid, uno de los jugadores más reconocidos del futbol palestino -apodado el 'Pelé palestino'-, que fue asesinado el miércoles por los disparos israelíes mientras intentaba conseguir ayuda humanitaria.

Todo empezó cuando el organismo rector del futbol europeo quiso rendir su tributo al futbolista en las redes sociales: "Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros". Este pronunciamiento ha disgustado a la estrella del Liverpool, que considera que la UEFA ha querido evitar señalar a Israel como el responsable de la muerte del jugador. En un apunte en la red 'X', Salah ha pedido a la UEFA que diga "cómo, dónde y por qué" ha muerto. Es decir, que publicite que fue abatido por las fuerzas israelíes.

No es la primera vez que el jugador egipcio expresa su posición con relación al conflicto. Por ejemplo, hace unos meses reclamó que se pararan las "matanzas" en Gaza y que se abrieran corredores humanitarios para permitir la entrada de ayuda en esta zona. También apeló a la comunidad internacional para que actuara de forma inmediata para parar el conflicto. Salah ha sido el mejor jugador de la liga inglesa la pasada temporada, ganando la competición y liderando la clasificación de goles y asistencias.

Una figura histórica

El apodado como 'Pelé palestino' se encontraba en el sur de la Franja de Gaza cuando recibió el impacto de los ataques aéreos israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria. Era considerado una figura histórica del fútbol en la región, habiendo representado a la selección nacional en 23 ocasiones. Obeid era conocido por su velocidad y su ataque por las bandas, además de su olfato goleador. Después de cinco temporadas en la Premier League de Cisjordania, el futbolista regresó a Gaza en 2025. Ganó el premio Bota de Oro de la liga durante tres temporadas consecutivas en 2015/16 (17 goles), 2016/17 (15 goles) y 2017/18 (12 goles) con el Gaza Al-Riyadi y luego consecutivamente con el equipo de su ciudad natal Khadamat Al-Shate'.