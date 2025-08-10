Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Lammy y Vance abordan "los próximos pasos para la paz" en Ucrania con altos cargos de Kiev

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presidieron este sábado una reunión junto al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de ese país, Rustem Umerov, para abordar los "próximos pasos para la paz" en Ucrania.

"Hoy organicé una reunión con Andriy Yermak, Rustem Umerov, J.D. Vance y asesores de seguridad nacional europeos en Chevening House para analizar los próximos pasos para la paz en Ucrania", escribió Lammy en su cuenta de X, acompañado de dos fotos del encuentro.

"El apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo férreo mientras seguimos trabajando por una paz justa y duradera", agregó el jefe de la diplomacia británica en la publicación.

Antes del encuentro, el primer ministro británico, Keir Starmer, conversó esta mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y coincidieron en que este sería "un foro vital para debatir los avances hacia el logro de una paz justa y duradera".