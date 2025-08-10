Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Lammy y Vance abordan "los próximos pasos para la paz" en Ucrania con altos cargos de Kiev
El ministro británico de Exteriores, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, presidieron este sábado una reunión junto al jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, y el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de ese país, Rustem Umerov, para abordar los "próximos pasos para la paz" en Ucrania.
"Hoy organicé una reunión con Andriy Yermak, Rustem Umerov, J.D. Vance y asesores de seguridad nacional europeos en Chevening House para analizar los próximos pasos para la paz en Ucrania", escribió Lammy en su cuenta de X, acompañado de dos fotos del encuentro.
"El apoyo del Reino Unido a Ucrania sigue siendo férreo mientras seguimos trabajando por una paz justa y duradera", agregó el jefe de la diplomacia británica en la publicación.
Antes del encuentro, el primer ministro británico, Keir Starmer, conversó esta mañana con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y coincidieron en que este sería "un foro vital para debatir los avances hacia el logro de una paz justa y duradera".
La India respalda el diálogo entre Trump y Putin en medio de tensiones comerciales
El Ministerio de Exteriores de la India manifestó este sábado su respaldo a la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto en Alaska, pese a las recientes tensiones comerciales entre Nueva Delhi y Washington.
"La India da la bienvenida al entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y Rusia para una reunión en Alaska el 15 de agosto", señaló el ministerio en un comunicado oficial.
El Gobierno indio añadió que este encuentro "ofrece la promesa de poner fin al conflicto en curso en Ucrania y abrir perspectivas para la paz", y citó al primer ministro Narendra Modi, que afirma que "esta no es una era de guerra".
Las declaraciones llegan en medio de un conflicto comercial que se intensificó tras la decisión esta semana de Estados Unidos de duplicar al 50% los aranceles a las importaciones indias, en represalia por las compras de la India de petróleo ruso, con el objetivo declarado de presionar a Moscú por la guerra en Ucrania.
Lula y Putin hablan por teléfono sobre la guerra en Ucrania
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó por teléfono este sábado con su par ruso, Vladimir Putín, sobre la guerra en Ucrania, y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una salida pacífica al conflicto.
La llamada entre los dos líderes ocurre días antes de una reunión de Putin con el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana próxima en Alaska para poner fin a la guerra iniciada hace más de tres años.
Durante la conversación, que duró 40 minutos, Putin "compartió informaciones respecto a las discusiones en curso con Estados Unidos y los esfuerzos recientes por la paz entre Rusia y Ucrania", y "agradeció a Lula su empeño e interés en el tema", según una nota de la presidencia brasileña.
Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en menos de 24 horas
Las defensas antiaéreas rusas han derribado en menos de 24 horas más de 200 drones ucranianos, que apuntaban a objetivos desde la región de Tatarstán a las costas de la anexionada península de Crimea, según fuentes oficiales.
Según el Ministerio de Defensa, casi un centenar de drones (97) fueron abatidos durante la noche; 44 entre las 8 de la mañana y el mediodía; otros 27 hasta las 15.30 y 35 aparatos hasta las 18.00 hora local.
Además, las baterías rusas derribaron nueve drones en la región de Moscú, alguno de los cuales se dirigía a la capital.
Rusia derriba otros 71 drones ucranianos desde región de Tatarstán hasta costas de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas han derribado este sábado otros 71 drones ucranianos, que apuntaban a objetivos desde la región de Tatarstán a las costas de la anexionada península de Crimea. Según el Ministerio de Defensa ruso, quince drones fueron abatidos sobre Briansk; doce en Kaluga; diez sobre Krasnodar; siete en Tula; cuatro en Kursk; cuatro en Oriol; tres en Tatarstán; tres en Crimea; dos en Riazán y uno en Adiguea. Además, las baterías rusas derribaron ocho drones en la región de Moscú, alguno de los cuales se dirigía a la capital. Precisamente, el Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró hoy haber golpeado un almacén de drones kamikaze Shahed de diseño iraní en Tatarstán, a unos 1.300 kilómetros de su frontera.
Ofensiva diplomática de Zelenski para reforzar el apoyo europeo tras confirmarse el encuentro entre Trump y Putin
Con la mirada puesta en la cumbre que reunirá el próximo 15 de agosto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su homólogo ruso, Vladímir Putin, Volodímir Zelenski ha emprendido una intensa ofensiva diplomática para recabar apoyos en Europa y blindar su posición de cara a unas eventuales negociaciones para un alto el fuego. Lea el artículo completo aquí.
Sánchez habla con Zelenski y le da su apoyo ante la cumbre de Putin y Trump: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este sábado una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que le ha trasladado su “total apoyo” en un momento en el que este ha quedado apartado del diálogo entre EEUU y Rusia. Lea el artículo completo aquí.
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este sábado una ronda de contactos con sus aliados más estrechos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que se confirmara que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto.
Zelenski anunció esos contactos en X y enfatizó que Ucrania y sus aliados europeos "están dispuestos a esforzarse de la forma más productiva posible por una paz real", según dijo tras informar de su conversación con Macron.
"Es verdaderamente importante que los rusos no logren engañar a nadie una vez más. Todos necesitamos un fin genuino de la guerra y unos cimientos de seguridad fiables para Ucrania y otras naciones europeas", reiteró, aludiendo a las garantías que demanda Kiev para un fin negociado del conflicto.
Ucrania anuncia un ataque contra un almacén de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán
Ucrania ha golpeado con dispositivos no tripulados de largo alcance un depósito de drones kamikaze de tipo 'Shahed' y diseño iraní situado a unos 1.300 kilómetros de su frontera, en la región rusa de Tatarstán, informó este sábado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). "Esta mañana, unos drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales 'A' del SBU atacaron un nodo logístico donde se almacenaban 'Shaheds' listos para ser usados, así como componentes de fabricación extranjera", informó la institución en Telegram.
Nagasaki advierte del riesgo de otra guerra nuclear por conflictos como los de Ucrania y Gaza
Nagasaki ha advertido este sábado sobre el riesgo creciente de una guerra nuclear y ha urgido a la comunidad internacional a avanzar en el desarme atómico para que esta ciudad nipona sea "la última en la historia en sufrir un bombardeo nuclear". Ha sido en la conmemoración del 80 aniversario de ese ataque en la ciudad nipona.
"Esta crisis existencial que atraviesa la humanidad es un riesgo inminente para cada uno de nosotros que habitamos la Tierra", afirmó el alcalde de Nagasaki, Shiro Suzuki, en su Declaración por la Paz, leída durante la ceremonia, donde también alertó de un mundo atrapado en un "círculo vicioso de confrontación y fragmentación". Se refería así a conflictos como el de Ucrania y Gaza.
