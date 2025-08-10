Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Eduardo López AlonsoEduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Al menos seis militares del Ejército de Líbano fallecen tras una explosión en un depósito de armas
El Ejército de Líbano ha informado este sábado de la muerte de seis militares en la región de Tiro, en el sur del país, tras una explosión ocurrida en un depósito de armas mientras realizaban una inspección del lugar y que también ha dejado varios heridos.
"El presidente (Joseph) Aoun expresó su pesar por la muerte de los soldados y ofreció sus condolencias a sus familias y al Ejército. También deseó una pronta recuperación a los heridos", ha indicado en un mensaje la Presidencia de Líbano desde su cuenta de la red social X.
Un ministro israelí critica el plan de Netanyahu por no buscar la "victoria" sobre Hamás
El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, criticó este sábado el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para expandir la ofensiva a la ciudad de Gaza por no buscar una "victoria" sobre Hamás, y aseguró que su objetivo es presionar al grupo para que vuelva a la mesa de negociaciones. El ultranacionalista, que siempre ha condicionado su apoyo a Netanyahu a mantener la ofensiva israelí contra la Franja, dijo que ya no confía en que el mandatario quiera llevar al Ejército israelí a la victoria, y dejó entrever que podría abandonar el Gobierno si el plan sigue adelante. Smotrich es el primer miembro del Gobierno israelí que se pronuncia en contra del plan del mandatario, que fue aprobado en la madrugada del viernes por el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí, en el que también participa.
Multitudinaria marcha en Estambul para pedir el fin de la ocupación israelí de Gaza
Decenas de miles de personas participaron este sábado en una marcha de protesta en Estambul por el fin de la ocupación israelí de Gaza, en una jornada en la que se desarrollaron manifestaciones similares en varias capitales europeas como Londres, París o Madrid. Los manifestantes, convocados por varias organizaciones humanitarias, la mayoría de orientación islamista y cercanas al Gobierno turco, iniciaron la marcha a las 21.00 hora local bajo el lema "Sé una luz de esperanza para Gaza". Turquía ha condenado de forma enérgica los planes anunciados de Israel de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas consensuar una resolución vinculante para poner fin a la guerra.
Decenas de miles de israelíes salen a las calles de Tel Aviv a pedir un acuerdo con Hamás
Decenas de miles de israelíes salieron este sábado a las calles de Tel Aviv para protestar por la decisión del Gobierno de Israel de expandir su ofensiva en la Franja de Gaza y para pedir un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes con el grupo islamista Hamás. "Esto no es solo una decisión militar. Podría ser una sentencia de muerte para la gente a la que más queremos", dijo durante la protesta Lishay Miran Lavi, esposa del rehén israelí Omri Miran, en declaraciones compartidas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. Según el Foro, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, más de 100.000 personas se sumaron hoy a la protesta semanal en la conocida como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.
Rusia "condena y rechaza" el plan israelí de ocupación de Ciudad de Gaza
Rusia condenó el sábado el plan israelí de tomar el control de Ciudad de Gaza, asegurando que podría agravar la "catástrofe humanitaria" en el enclave palestino. "La aplicación de tales decisiones y planes, que provocan condena y rechazo, corre el riesgo de empeorar la ya dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los signos de una catástrofe humanitaria", indicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Brasil condena la decisión de Israel de "expandir sus operaciones militares" sobre Gaza
El Gobierno brasileño condenó la decisión de Israel de expandir sus operaciones militares para tomar control de la ciudad de Gaza, una medida que agravará la "catastrófica situación humanitaria de la población civil palestina, devastada por un escenario de muertes, desplazamientos forzados, destrucción y hambre".
Así lo afirmó en un comunicado emitido este sábado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que también reafirmó su postura de reconocimiento de la Franja de Gaza como "parte inseparable del Estado de Palestina" y reiteró su deseo de que las tropas israelíes emprendan su "retirada completa e inmediata" de los territorios.
En la nota, el Gobierno brasileño enfatizó en "la urgencia de un alto el fuego permanente, de la liberación de todos los rehenes y de la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos".
Hamás reitera que las negociaciones son la única manera de lograr un acuerdo en Gaza
Uno de los miembros del buró político de Hamás, Mahmud Mardawi, dijo este sábado que "las negociaciones son la única manera de llegar a un acuerdo" para detener el conflicto en la Franja de Gaza, después de que el gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobase el viernes un plan para conquistar la capital gazatí.
"Las negociaciones son la única manera de llegar a un acuerdo. Pero (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu sigue engañando y evadiendo los requisitos de una negociación seria al tomar medidas que socavan repetidamente el proceso negociador", escribió Mardawi en su canal de Telegram.
Además, acusó a Netanyahu de ser incapaz de aprobar una propuesta aceptable para ambos bandos por la presión de sus socios de ultraderecha, y dijo que, ahora, el primer ministro israelí será totalmente responsable del fracaso de las negociaciones.
Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres
La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) informó en la red social X de que había efectuado al menos 200 arrestos en una manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.
"A las 15:40 hora británica (14:40 GMT), el número de arrestos por mostrar apoyo a una organización proscrita fue de 200, con más por llegar", confirmó la Met Police, que señaló cuatro detenciones adicionales por ataques a agentes policiales.
Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).
Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.
Mueren seis militares libaneses durante una explosión de un depósito de armas en el sur del país
Al menos seis militares libaneses han muerto a causa de una explosión en un depósito de armas que estaban investigando en el sur del país, ha confirmado el Ejército del país en un comunicado.
El Ejército no identifica la propiedad del arsenal pero los militares llevan meses desmantelando los almacenes que las milicias de Hezbolá ha diseminado por toda la región.
La detonación ocurrió en Wadi Zebqin, Tiro, y ha dejado también un número indeterminado de militares heridos. Cabe recordar que el Ejército libanés se ha comprometido a asumir las competencias de seguridad en el su del país en virtud del acuerdo de alto el fuego entre las milicias del partido chií libanés e Israel alcanzado en noviembre.
El presidente del país, Joseph Aoun, ha dado ya sus condolencias a las familias de los fallecidos.
Protesta en Madrid para reclamar el fin del bloqueo a Gaza y en apoyo a Palestina
Decenas de personas se han concentrado este sábado por la mañana en el Retiro para mostrar su apoyo a Palestina contra la intervención de Israel, protesta que ha llevado al estanque del parque madrileño banderas palestinas, cacerolas, silbatos y fotos de la situación de hambruna que vive la población. Se trata de una acción internacional promovida por Global Movement to Gaza, que en el caso de Madrid ha llamado a concentrarse a las 11.00 horas en el monumento a Alfonso XII situado en uno de los lados del estanque del Retiro. Hasta allí han acudido decenas de personas con cacerolas y silbatos, con banderas de Palestina y carteles en los que exigían el fin de bloqueo de medicinas y alimentos a la Franja de Gaza o la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que acusan de la muerte de miles de niños.
