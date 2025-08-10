Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Brasil condena la decisión de Israel de "expandir sus operaciones militares" sobre Gaza

El Gobierno brasileño condenó la decisión de Israel de expandir sus operaciones militares para tomar control de la ciudad de Gaza, una medida que agravará la "catastrófica situación humanitaria de la población civil palestina, devastada por un escenario de muertes, desplazamientos forzados, destrucción y hambre".

Así lo afirmó en un comunicado emitido este sábado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que también reafirmó su postura de reconocimiento de la Franja de Gaza como "parte inseparable del Estado de Palestina" y reiteró su deseo de que las tropas israelíes emprendan su "retirada completa e inmediata" de los territorios.

En la nota, el Gobierno brasileño enfatizó en "la urgencia de un alto el fuego permanente, de la liberación de todos los rehenes y de la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos".