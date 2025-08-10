Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo

Análisis de MSF concluye que centros de GHF en Gaza son sitios de &quot;asesinatos orquestados&quot;

Análisis de MSF concluye que centros de GHF en Gaza son sitios de "asesinatos orquestados" / Nour Alsaqqa / MSF / EFE

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

