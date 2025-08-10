Río Peralonso
Al menos cinco muertos, dos de ellos menores, por las lluvias torrenciales en el norte de Colombia
El senador colombiano Uribe Turbay en "condición crítica" tras sufrir una hemorragia en el sistema nervioso
Europa PressEuropa Press
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet. Consolidada como una de las mayores agencias del país,8 difunde mayoritariamente en castellano durante las 24 horas del día y cuenta con corresponsalías en todas las comunidades autónomas de España.
Al menos cinco personas, entre las que se encuentran dos menores, han muerto en el departamento de Norte Santander, en el norte de Colombia, como consecuencia de la crecida del río Peralonso provocada por un episodio de lluvias torrenciales.
En los alrededores del municipio de Salazar de las Palmas, un grupo de personas se encontraban paseando en las cercanías del río cuando fueron sorprendidos por una corriente súbita que acabó con sus vidas, según recoge la emisora Caracol Radio.
Las víctimas mortales son tres adultos de 50, 46 y 33 años y dos niños de apenas 10 y 11 años, cuyos cuerpos están siendo inspeccionados por los servicios de emergencias para poder ser entregados a la mayor celeridad a sus familias.
"La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de las personas que hoy perdieron la vida en el río Salazar. Nos unimos al dolor que embarga a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza y paz en este difícil momento", ha indicado la alcaldía de Salazar de las Palmas en un breve comunicado.
Despliegue policial
Por su parte, la Policía de Colombia ha indicado que ha destinado todos sus efectivos para actuar de la manera más rápida en el lugar de los hechos, donde también varias personas han sido arrastradas por el río y han tenido que ser rescatadas.
"Tenemos desplegados nuestros equipos de Policía Judicial para hacer la inspección técnica a cadáver y así poder entregar los cuerpos a sus familiares. La Policía Nacional se solidariza con toda la comunidad en estos momentos de luto, siempre cercanos y presentes", ha declarado el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, Néstor Rodrigo Arévalo.
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
- Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
- Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
- 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica
- Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el Gobierno a un poder civil 'que no sea Hamás
- El gabinete de seguridad de Israel aprueba el plan de Netanyahu para controlar la Ciudad de Gaza y allana el camino para la ocupación total
- Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- Guyana, la suerte del oro negro