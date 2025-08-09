Cuba
Una espectacular tromba marina irrumpe frente al malecón de La Habana | Vídeo
Su aparición obligó a activar la alerta por peligro aunque no provocó daños
Una impresionante tromba marina se ha formado frente al malecón de La Habana (Cuba) y ha obligado a activar avisos preventivos ante el riesgo potencial que representa este fenómeno.
La manga de agua, como también se conoce a este tipo de formación, apareció sobre las cálidas aguas del Caribe bajo un cielo encapotado y con nubes densas. El embudo descendente, de gran impacto visual, conectó brevemente el mar con las nubes, ofreciendo un espectáculo tan llamativo como inquietante.
Tromba marina
Las trombas marinas, similares en apariencia a los tornados, se originan habitualmente en aguas tropicales o subtropicales y suelen tener una duración breve. Sin embargo, si alcanzan la costa, pueden suponer un peligro considerable para embarcaciones, bañistas e infraestructuras litorales.
Varios testigos captaron fotografías y vídeos desde distintos puntos de la ciudad, mostrando lo cerca que estuvo el fenómeno de zonas muy pobladas. Según meteorólogos locales, la combinación de altas temperaturas, elevada humedad e inestabilidad atmosférica favoreció su desarrollo.
