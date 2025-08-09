Una espectacular tromba marina irrumpe frente al malecón de La Habana | Vídeo

Una impresionante tromba marina se ha formado frente al malecón de La Habana (Cuba) y ha obligado a activar avisos preventivos ante el riesgo potencial que representa este fenómeno.

La manga de agua, como también se conoce a este tipo de formación, apareció sobre las cálidas aguas del Caribe bajo un cielo encapotado y con nubes densas. El embudo descendente, de gran impacto visual, conectó brevemente el mar con las nubes, ofreciendo un espectáculo tan llamativo como inquietante.

A spectacular waterspout spotted off the coast of Havana, Cuba. August 08, 2025. pic.twitter.com/wP5ZiTmkQJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 9, 2025

Tromba marina

Las trombas marinas, similares en apariencia a los tornados, se originan habitualmente en aguas tropicales o subtropicales y suelen tener una duración breve. Sin embargo, si alcanzan la costa, pueden suponer un peligro considerable para embarcaciones, bañistas e infraestructuras litorales.

🌪️ IMPRESIONANTE: así fue la tromba marina que se armó hoy cerca del malecón de La Habana, Cuba 🇨🇺



🌪️ Duró pocos minutos y permaneció en el mar.

🌪️ No se reportan daños ni incidentes. pic.twitter.com/QVDB7R7jyZ — El Necio (@ElNecio_Cuba) August 8, 2025

Varios testigos captaron fotografías y vídeos desde distintos puntos de la ciudad, mostrando lo cerca que estuvo el fenómeno de zonas muy pobladas. Según meteorólogos locales, la combinación de altas temperaturas, elevada humedad e inestabilidad atmosférica favoreció su desarrollo.