Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York

Archivo - Times Square

Archivo - Times Square / Marcus Santos/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Redacción

Barcelona
Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas el sábado en Times Square, en Nueva York, según informó la policía de la ciudad estadounidense.

El incidente, que empezó después de que "una disputa verbal entre dos personas escalara", tuvo lugar alrededor de la 1.20 horas de la madrugada, hora loca, ha explicado la policía a varios medios de comunicación. Los heridos tienen entre 19 y 65 años y se encuentran estables.

El tirador fue detenido por la policía en el lugar de los hechos y está a la espera de que se le imputen los cargos.

El tiroteo provocó escenas de pánico entre las personas que se hallaban en la zona en ese momento. Vídeos colgados en las redes sociales muestran a gente huyendo a la carrera.

La Policía de Nueva York anunció hace unos días que la ciudad ha registrado el número más bajo de tiroteos desde que empezaron a contabilizarse. En los primeros 7 meses del año se produjeron 412 incidentes con 489 víctimas en total.

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Directo | Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

Zelenski reitera que no cederá territorio a Rusia y que la cumbre entre Trump y Putin "nace muerta"

Zelenski sobre la cumbre Putin-Trump: Las decisiones que se toman sin Kiev "nacen muertas"

Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square, Nueva York

¿Qué se sabe del posible encuentro entre Trump y Putin?

Donald Trump anuncia que se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

La derecha populista aprovecha el parón parlamentario en el Reino Unido para alentar las protestas contra la inmigración