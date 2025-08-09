Guyana, la suerte del oro negro

Hay países que han pasado de la pobreza a la riqueza en un santiamén gracias al hallazgo de petróleo y gas. Es el caso de la República Cooperativa de Guyana. Situada en el noreste de Sudamérica, el único país de habla inglesa de esta región vive un milagro económico, aunque no para todos sus 800.000 habitantes. Este año se cumple una década del gran descubrimiento. Una riqueza súbita que ha reactivado viejas disputas territoriales de la época colonial. Venezuela reclama como suyas dos terceras partes del territorio del país vecino, que ocupa 215.000 kilómetros cuadrados. Escaramuzas recientes han elevado la tensión.

Los ricos yacimientos, situados en el océano Atlántico, a unos 190 kilómetros de la costa, tienen capacidad para producir hasta 11.000 millones de barriles de petróleo, el 0,6% del total mundial. De su extracción se encarga la multinacional estadounidense Exxon Mobil . Guyana se independizó del Reino Unido en 1966 y cuando se produjo el gran hallazgo en 2015 era el segundo país más pobre de Sudamérica, después de Bolivia. Subsistía del cultivo de la caña de azúcar, la minería, la pesca y el ecoturismo.

Hoy posee la tasa de crecimiento real más alta de mundo, un 47% de promedio en el periodo de 2022 a 2024, según el FMI . Para finales de 2027, aumentará la producción de crudo a más de 1,3 millones de barriles diarios, superando a Venezuela. La producción de petróleo per cápita de Guyana es superior a la de Arabia Saudí.

Desde 2020 preside el país el socialdemócrata Mohamed Irfaan Alí , el primer mandatario musulmán en la historia de la república, aunque solo el 8% de la población profesa la fe del islam. Un dato que muestra que en este país el voto no está ligado necesariamente a la confesión religiosa. La mayoría de la población es cristiana (58%) y después la hindú (28%). Guyana es el segundo país de Sudamérica con la mayor proporción de musulmanes, después de la vecina Surinam. Ambas naciones forman parte de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI). Los musulmanes son descendientes de los esclavos negros procedentes de África Occidental y de trabajadores indios que llegaron en el siglo XIX. Es el caso del presidente guyanés.

Petróleo para 30 años

Irfaan Alí es el encargado de gestionar esta etapa de bonanza y no es tarea fácil. En otros países con suerte similar, la súbita riqueza ha acabado siendo más una maldición que una bendición. El Gobierno de Georgetown ha prometido inversiones en infraestructuras, educación y sanidad, además de crear un fondo soberano de riqueza, similar al de Noruega , para echarle mano cuando se agote el petróleo, se estima que en 30 años. El Estado habrá ingresado entonces al menos unos 150.000 millones de dólares.

Pero no todo son parabienes. De momento el oro negro poco ha cambiado la vida de sus habitantes. El 48% de la población aún vive bajo el umbral de la pobreza, con menos de 5 dólares al día. Además, no son pocos los guyaneses que consideran que los contratos firmados por el Gobierno con la multinacional estadounidense son menos ventajosos para el país. Se prevé que para finales de esta década la venta de petróleo de Guyana se convierta en la principal fuente de ingresos de Exxon Móbil.

Los grupos ecologistas alertan del daño al medio ambiente que genera la industria petrolera y recuerdan que la Constitución del país vela por la protección de la riqueza natural. Más del 85% del territorio es selva, un inmenso sumidero de carbono que en los tiempos que corren supone un regalo para el planeta. El Centro para el Derecho Internacional Ambiental ha advertido que puede dejar de serlo para convertirse en una "bomba de carbono" por liberar grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. En Guyana se debate si hay que oponerse a que un país pobre se beneficie del maná contaminante del subsuelo. La intención de las autoridades es extraer el máximo de petroleo en el menor tiempo posible.

Venezuela disputa los yacimientos

El modelo de desarrollo estará presente en la campaña electoral de las elecciones generales previstas para el 1 de septiembre, así como el litigio con Venezuela . El país caribeño reclama desde hace 180 años la región conocida como la Guyana Esequiba, una extensa franja de territorio que cruza Guyana de norte a sur con 300 kilómetros de costa. Una buena parte de los yacimientos se encuentran en aguas en disputa.

En un claro desafío, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aprovechó los comicios de mayo a gobernadores y al Parlamento para que electores venezolanos de una región fronteriza a Guyana eligieran al gobernador del Esequibo. "Es un ataque a la integridad territorial de Guyana que socava la paz de la región", dijo Irfaan Alí. EEUU ha cerrado filas con Guyana y ha advertido a Caracas contra cualquier acto hostil.

La cuestión del Esequibo es la única que une al régimen de Maduro con la oposición. Cuando las cosas van mal dadas no hay nada mejor que recurrir al nacionalismo. "El sol de Venezuela nace en el Esequibo", es la frase símbolo de la reivindicación venezolana. El contencioso está desde 2018 en manos de la Corte Internacional de Justicia, jurisdicción que no reconoce Venezuela.