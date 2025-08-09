En Directo

Guerra en Europa

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv / EFE

Montse Martínez

Carles Planas Bou

Jordi Pintado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Sigue la guerra de Gaza y en Oriente Próximo, al minuto

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
  2. Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
  3. Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
  4. Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
  5. Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
  6. 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica
  7. Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
  8. Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el Gobierno a un poder civil 'que no sea Hamás

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Directo | Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

Directo | Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

80 de años de Hiroshima y Nagasaki: el germen, las consecuencias y el legado de los bombardeos atómicos sobre Japón

80 de años de Hiroshima y Nagasaki: el germen, las consecuencias y el legado de los bombardeos atómicos sobre Japón

Guyana, la suerte del oro negro

Guyana, la suerte del oro negro

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto

Muere el responsable de un tiroteo en el campus de una universidad de Atlanta

Muere el responsable de un tiroteo en el campus de una universidad de Atlanta

Armenia y Azerbaiyán firman la paz frente a Trump tras décadas de guerra en el Alto Karabaj

Armenia y Azerbaiyán firman la paz frente a Trump tras décadas de guerra en el Alto Karabaj

Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de "Houston, tenemos un problema"

Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de "Houston, tenemos un problema"