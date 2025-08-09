En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Carles Planas BouCarles Planas Bou
Periodista
Periodista especializado en tecnología y poder. Escribe sobre IA, capitalismo de plataformas, privacidad y derechos digitales. Excorresponsal político en Berlín entre 2015-2019. También ha cubierto la actualidad en Europa Central y Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con medios como TVE, Catalunya Ràdio, Deutsche Welle, TV3, Cadena SER, El Orden Mundial o Watif.
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Sigue la guerra de Gaza y en Oriente Próximo, al minuto
El Kremlin confirma la reunión entre Putin y Trump en Alaska
El Kremlin confirmó hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán para una cumbre bilateral el próximo 15 de agosto en Alaska, tal y como lo anunció minutos antes el propio mandatario de Estados Unidos.
"Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países", dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.
Según Ushakov, ambos líderes tratarán, en primer lugar, las "opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo para la crisis ucraniana".
Trump insinúa que un acuerdo de paz en Ucrania incluiría un intercambio de territorios
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que un acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EEUU, podría incluir un intercambio de territorios entre el Gobierno ruso y Kiev que "beneficie a ambos", aunque reconoció que una negociación de ese tipo es "complicada". "Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (...) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos", afirmó el mandatario, quien confirmó que "pronto" se encontrará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para dialogar sobre una tregua en el conflicto. Trump insistió en que cree que Putin quiere la paz al igual que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien afirmó, "está trabajando duro para lograrlo".
Modi habla por teléfono con su "amigo" Putin pese a la presión de Trump con los aranceles
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, han mantenido una conversación telefónica en la que han tratado múltiples temas y con la que se evidencia que el líder indio no se alejará de Moscú y de su "amigo" pese a las medidas de presión adoptadas desde Estados Unidos en forma de aranceles. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta semana aranceles de hasta el 50% a los productos indios como represalia por la compra de petróleo ruso, lo que convierte al país asiático en uno de los principales damnificados de esta guerra comercial de Washington. Putin y Modi han mantenido "una conversación muy buena", en palabras del primer ministro indio. "Hemos revisado el progreso de nuestra agencia bilateral y reafirmado el compromiso de profundizar en la alianza estratégica", ha señalado en redes sociales Modi, que espera recibir a Putin en visita oficial este mismo año.
Xi y Putin abordan la guerra en Ucrania y reafirman su alianza estratégica durante llamada
El presidente chino, Xi Jinping, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron la situación en Ucrania y reafirmaron el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales, según informaron medios estatales. Durante el diálogo, Putin, que de acuerdo a la agencia de noticias Xinhua fue el que solicitó la llamada, explicó la postura rusa sobre la guerra en Ucrania y valoró positivamente el papel de China en la búsqueda de una solución política. Xi, por su parte, reiteró que Pekín mantendrá su posición de promover el diálogo y favorecer un alto el fuego, independientemente de cómo evolucione la situación. "Los problemas complejos no tienen soluciones simples", expresó el mandatario chino, que instó a todas las partes a mantener los canales de comunicación abiertos y continuar las negociaciones. Ambos líderes coincidieron en destacar el "alto nivel de confianza política mutua y coordinación estratégica" entre sus países y expresaron su intención de seguir profundizando los lazos bilaterales
Rusia crea base de datos para adoptar huérfanos ucranianos según color de ojos y pelo
Las autoridades de la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Rusia en 2022, han creado una base de datos para adoptar niños ucranianos según su color de pelo y ojos, entre otras características. "La forma en que describen a nuestros niños no se diferencia de un catálogo de esclavos. Esto es tráfico infantil del siglo XXI", denunció el director de la ONG Save Ukraine, Nikolái Kuleba, en sus redes sociales. La base de datos es accesible desde la web del Ministerio de Educación y Ciencia de la autoproclamada república y muestra un catálogo de hasta 294 niños huérfanos menores de 17 años. Según Kuleba, la mayoría de los niños en la base de datos "nacieron antes de la ocupación de la región y tenían ciudadanía ucraniana". "Algunos de sus padres fueron asesinados por las autoridades que ocuparon el territorio, mientras que a otros simplemente les dieron documentos rusos para legalizar el secuestro", añade. La web permite buscar a niños según su nombre, sexo, edad, presencia de hermanos, color de ojos, color de cabello y el tipo de tutela deseado.
Marc Marginedas
Periodista
Trump y Putin desactivan su efímera crisis nuclear con una cumbre sobre Ucrania con escasas expectativas
Trump y Putin desactivan su efímera crisis nuclear con una cumbre sobre Ucrania con escasas expectativas
Zelenski moviliza a sus socios europeos para que Putin y Trump no negocien la paz sin él
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió a la reunión del miércoles entre el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y el líder del Kremlin, Vladímir Putin, redoblando sus contactos con los principales líderes europeos, con los que coincidió en subrayar la necesidad de que Europa y Ucrania no sean dejadas de lado en los contactos con Rusia que prepara Washington para negociar el fin de la guerra. El tono de Zelenski desde el miércoles recuerda al que empleó en los momentos de mayor cercanía entre Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando Ucrania temía que ambas potencias quisieran imponerle una paz en términos inaceptables, y contrasta con el optimismo de las declaraciones de Kiev en las últimas semanas, cuando la Casa Blanca ha abierto la puerta a tomar medidas concretas contra las exportaciones de petróleo rusas. "Todo el mundo sabe con seguridad que en Rusia todas las decisiones clave las toma una sola persona. Y que esta persona teme las sanciones de EE.UU. Y que es justo que Ucrania sea parte en estas negociaciones. La guerra de Rusia es contra Ucrania, contra nuestra independencia como símbolo de la independencia de todas las naciones europeas", dijo Zelenski al término de la jornada del jueves.
Orbán opina que Merz y Macron deberían negociar en nombre de la UE con Rusia sobre la paz
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, propuso este viernes una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la paz en Ucrania, en la que la Unión Europea (UE) estuviera representada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y por el presidente francés, Emmanuel Macron. "Pedimos que haya, lo antes posible y antes de la cumbre de Estados Unidos y Rusia, una cumbre entre la UE y Rusia", dijo Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth. "Mi propuesta es que el canciller alemán y el presidente francés viajen a Moscú para negociar en nombre de la UE, y no sus líderes, porque ya hemos visto en las negociaciones sobre los aranceles (con EE.UU.) que eso no basta", afirmó el primer ministro. Orbán aludió así al acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los aranceles, que ha sido criticado por varios líderes comunitarios, entre ellos el primer ministro húngaro. Subrayó que la guerra de Ucrania "está en Europa", por lo que urgió que la UE sea "más proactiva", ya que en caso contrario solo tendrá un papel secundario.
Rusia derriba 30 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 30 drones de ala fija ucranianos sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron abatidos entre las 00:20 y 05:40 hora de Moscú (GMT+3) en las regiones de Rostov (9), Sarátov (6), Briansk (5), Bélgorod (1) y Volgogrado (1). Además, en ese mismo lapso, las defensas antiaéreas rusas interceptaron y destruyeron ocho drones sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que ordene un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.
Ultimátum
Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia. Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: "Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado". El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania. Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes. El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.
- Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
- Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
- Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
- Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
- 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica
- Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
- Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el Gobierno a un poder civil 'que no sea Hamás