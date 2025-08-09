Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Reino Unido, Alemania y varios países rechazan la operación israelí sobre Gaza en una declaración conjunta

Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda han declarado su rechazo al plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza aprobado este viernes por el Gobierno hebreo al considerarlo contrario al Derecho Internacional y suponer un empeoramiento de la situación que viven los habitantes del enclave palestino.

"Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario. Cualquier intento de anexión o de ampliación de los asentamientos viola el derecho internacional", reza la nota.

Asimismo, estos países han instado a la comunidad internacional a hacer "todo lo posible" por buscar una solución al conflicto que incluya un alto el fuego "inmediato y permanente" y la entrada de ayuda humanitaria "masiva, inmediata y sin trabas" a la Franja de Gaza, donde ha afirmado que está ocurriendo "el peor escenario posible de hambruna".