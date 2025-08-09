Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Eduardo López Alonso
Periodista.
Trabajo en El Periódico de Catalunya desde 1992, la mayor parte de ese tiempo en la sección de Economía. Ahora, en la sección Panorama que agrupa a Economía, Política e Internacional. Antes estuve en el diario ABC (Economía), Televisión Española (Economía), Grupo Recoletos (gratuitos locales) y en el ámbito de las televisiones locales (realizador). Licenciado en periodismo, diplomado en publicidad, máster de Información de Económica por la UAB y el Col·legi de Periodistas de Catalunya, cursé el doctorado de Económicas en la Universitat de Barcelona, pendiente de tesis doctoral ('Gestión de medios de comunicación en tiempos de crisis'). Autor del libro 'Las prejubilaciones del menosprecio'.
Montse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Reino Unido, Alemania y varios países rechazan la operación israelí sobre Gaza en una declaración conjunta
Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda han declarado su rechazo al plan israelí para ocupar la ciudad de Gaza aprobado este viernes por el Gobierno hebreo al considerarlo contrario al Derecho Internacional y suponer un empeoramiento de la situación que viven los habitantes del enclave palestino.
"Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario. Cualquier intento de anexión o de ampliación de los asentamientos viola el derecho internacional", reza la nota.
Asimismo, estos países han instado a la comunidad internacional a hacer "todo lo posible" por buscar una solución al conflicto que incluya un alto el fuego "inmediato y permanente" y la entrada de ayuda humanitaria "masiva, inmediata y sin trabas" a la Franja de Gaza, donde ha afirmado que está ocurriendo "el peor escenario posible de hambruna".
El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión sobre plan israelí de ocupar Ciudad de Gaza
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá este sábado en una sesión de emergencia que abordará el plan militar del Gobierno israelí de ocupar la Ciudad de Gaza. En la página web de la ONU aparece programada una reunión sobre "la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina", a las 15:00 hora local (19:00 GMT). El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, indicó que varios países solicitaron una reunión al Consejo de Seguridad para tratar la intención de Israel de controlar la Ciudad de Gaza.
Francia dice que el plan israelí en Gaza puede llevar a "un bloqueo absoluto"
Francia condenó el viernes "en los términos más fuertes" el plan del gobierno israelí para Gaza, y subrayó que puede llevar a "un bloqueo absoluto", según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministerio subraya "su firme oposición a cualquier proyecto de ocupación de la Franja de Gaza y el desplazamiento forzado de su población".
Irán acusa a Israel de planear una "limpieza étnica" en Gaza
Irán condenó el viernes el plan israelí para controlar Ciudad de Gaza y acusó al Estado hebreo de "llevar a cabo una limpieza étnica" en el territorio palestino. El plan israelí "es otra señal clara de la intención manifiesta del régimen sionista de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y cometer un genocidio contra los palestinos", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, en un comunicado.
Palestina pide reunión urgente de la Liga Árabe tras anuncio de ocupación de Gaza
Palestina pidió este viernes que se celebre una sesión extraordinaria y urgente de la Liga de los Estados Árabes a raíz de la decisión tomada esta madrugada por el gabinete de seguridad del Gobierno israelí de expandir su ofensiva en Gaza y hacerse con el control de la ciudad de Gaza. El representante palestino ante la Liga de los Estados Árabes, Muhamad al Aklouk, hizo la solicitud con el objetivo de abordar los planes israelíes, especialmente el anunciado de madrugada, que traerá más desplazamiento forzado, más "masacres" y más hambruna, según informó la agencia oficial palestina de noticias, Wafa.
El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Tras unas diez horas de reunión, el Gobierno israelí difundió un comunicado donde se expone el plan de Netanyahu para "derrotar a Hamás", que incluye ocupar la Ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave a pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación a toda la Franja antes de empezar la sesión de debate con el gabinete.
Netanyahu acusa a Alemania de "premiar el terrorismo" por suspender los envíos de armas
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a Alemania de "premiar el terrorismo de Hamás" por la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza. "En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamás, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamás con su embargo de armas a Israel", dijo la oficina del mandatario en un comunicado. Netanyahu habló hoy con Merz para expresar su "decepción" por la decisión, detalla el mensaje, que llega después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí aprobase esta madrugada un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.
72 palestinos muertos por ataques israelís sobre Gaza
El Ministerio de Sanidad gazatí registró a lo largo del jueves a 72 muertos más por la ofensiva israelí en el enclave, lo que eleva el total de palestinos asesinados desde octubre de 2023 a 61.330. Además de los muertos que llegaron a los hospitales gazatíes ayer, el ministerio de Sanidad también informó de que el jueves hubo 314 heridos. Entre los muertos se encuentran 16 personas que perdieron la vida mientras trataban de buscar alimentos y ayuda, ya fuera cerca de los puntos de reparto de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) estadounidense o en las carreteras por las que pasan los camiones de la ONU con ayuda humanitaria.
El jefe del Ejército israelí dice que implementará el plan de Netanyahu "de la mejor manera"
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este viernes que las fuerzas armadas implementarán el nuevo plan de conquista del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para la ciudad de Gaza "de la mejor manera posible". "Estamos trabajando en el nuevo plan, y nos prepararemos al más alto nivel para todas sus implicaciones. Como siempre, llevaremos a cabo la misión de la mejor manera posible", dijo el responsable durante una reunión con la cúpula militar, en declaraciones compartidas por el Ejército.
Los muertos por desnutrición en Gaza superan los 200, casi la mitad niños
Los muertos por desnutrición en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023 superaron los 200, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave, que los sitúa en 201 después de los últimos cuatro reportados este jueves, dos de ellos niños.
