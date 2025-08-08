24 años después
Identifican otras tres víctimas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas
Los avances en la tecnología de secuenciación han permitido a la Oficina del Forense identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN
EFE
Cerca de cumplirse 24 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York han sido identificados los restos de otras tes víctimas del 11 de septiembre de 2001 con pruebas avanzadas de ADN.
El médico forense de la ciudad identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald, de Nueva York, Barbara Keating, de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio conocer.
Los avances en la tecnología de secuenciación han permitido a la Oficina del Forense identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.
"El dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas, pero con estas tres nuevas identificaciones, damos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día", dijo el alcalde Eric Adams que hizo el anuncio junto al forense de la ciudad, Jason Graham, de acuerdo con el canal 2 de la cadena CBS.
Destaca además que en total ya han podido ser identificados los restos de 1.653 personas sacados de los escombros a que se redujeron las torres en el complejo del World Trade Center, de las 2.753 que murieron en el ataque y 1.100 permanecen aún sin ser identificadas.
"Casi 25 años después del desastre en el World Trade Center, nuestro compromiso de identificar a los desaparecidos y devolverlos a sus seres queridos sigue tan fuerte como siempre", afirmó por su parte Graham.
- Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
- Polémica por la presencia de diplomáticos extranjeros en una charla 'pacifista' sobre la guerra de Ucrania organizada por la fundación Neus Català
- Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
- 600 exoficiales israelíes piden a Trump que intervenga para acabar con la guerra en Gaza
- Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
- La injerencia de Rusia dispara las alarmas en Colombia
- 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica