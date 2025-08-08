En Directo

Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv / EFE

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

  1. Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
  2. Polémica por la presencia de diplomáticos extranjeros en una charla 'pacifista' sobre la guerra de Ucrania organizada por la fundación Neus Català
  3. Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
  4. Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
  5. 600 exoficiales israelíes piden a Trump que intervenga para acabar con la guerra en Gaza
  6. Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
  7. La injerencia de Rusia dispara las alarmas en Colombia
  8. 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica

Identifican otras tres víctimas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas

Directo | Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar toda Gaza

Estados Unidos ofrece 50 millones de recompensa por informaciones que permitan capturar a Nicolás Maduro

Directo | "Miles de millones de dólares en aranceles" fluyen hacia EEUU, dice Trump

Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Netanyahu quiere ocupar toda la Franja de Gaza y entregar el Gobierno a un poder civil "que no sea Hamás"

Trump y Putin desactivan su efímera crisis nuclear con una cumbre sobre Ucrania con escasas expectativas

