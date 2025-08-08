Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia defiende como prioritaria asociación estratégica con India tras sanciones de EE.UU.

Rusia defendió hoy como prioritaria la asociación estratégica con la India, objeto de sanciones de Estados Unidos por importar petróleo ruso, durante la visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval. "Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo. Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", dijo Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al reunirse con Doval, según las agencias locales. Shoigú subrayó que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas". Destacó que la base del diálogo de confianza entre ambos países son los contactos regulares entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi. "Es importante acordar los plazos para las próximas negociaciones entre nuestros líderes", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.