En Directo
Guerra en Europa
Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Carles Planas BouCarles Planas Bou
Periodista
Periodista especializado en tecnología y poder. Escribe sobre IA, capitalismo de plataformas, privacidad y derechos digitales. Excorresponsal político en Berlín entre 2015-2019. También ha cubierto la actualidad en Europa Central y Canadá. Graduado en Periodismo por la URL y máster en Relaciones Internacionales por la UAB. Ha colaborado con medios como TVE, Catalunya Ràdio, Deutsche Welle, TV3, Cadena SER, El Orden Mundial o Watif.
Jordi Pintado
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Sigue la guerra de Gaza y en Oriente Próximo, al minuto
Ultimátum
Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia. Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: "Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado". El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania. Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes. El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.
Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso. Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania. "No, no", respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelenski para poder verse también con el estadounidense. No obstante, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que Trump solo se reuniría con Putin si este accedía a reunirse con Zelenski.
Zelenski reivindica tras hablar con Merz la presencia de Europa en el proceso de paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este jueves tras hablar por teléfono con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la necesidad de que Europa esté presente en el proceso de negociación con Rusia que trata de impulsar el presidente de EE. UU., Donald Trump, un día después de que éste avanzase un encuentro con el líder ruso, Vladímir Putin, en los próximos días. "Ucrania y Alemania comparten la visión de que la guerra debe acabar cuanto antes con una paz digna, y los parámetros para poner fin a la guerra perfilarán el horizonte de seguridad de Europa durante las próximas décadas", escribió Zelenski en X. "La guerra se da en Europa, y Ucrania es parte integral de Europa, ya estamos en negociaciones para entrar en la UE. Por tanto, Europa debe participar en los procesos correspondientes", argumentó.
Rusia derriba otros 43 drones ucranianos sobre tres de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta mañana otros 43 drones enemigos sobre tres regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. "Entre las 06:20 y las 10:35 hora de Moscú (GMT +3) las defensas antiaéreas derribaron 43 drones ucranianos de ala fija", se afirma en el parte castrense. El mando militar ruso precisó que 22 aparatos no tripulados fueron abatidos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania, y 18 sobre Crimea. Además, dos drones fueron destruidos sobre la región de Smolensk y el restante, sobre la región de Kaluga. Con anterioridad, esta misma mañana, Defensa informó del derribo la pasada noche de 82 aparatos ucranianos en regiones del norte y sur del país.
Putin visitará la India en plena guerra comercial con EE.UU. por el petróleo ruso
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizará próximamente una visita a la India, según anunció este jueves el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, en un momento de crecientes presiones comerciales por parte de Estados Unidos debido a los vínculos económicos entre Nueva Delhi y Moscú. Durante una visita oficial a Moscú, Doval confirmó que el viaje está previsto, aunque aún no hay fechas definidas. La agencia rusa Interfax adelantó que la visita podría concretarse a finales de agosto. "Estamos muy emocionados y encantados de saber de la visita de Su Excelencia el Presidente de Rusia, el Presidente Putin, a la India. Creo que las fechas ya son casi definitivas", afirmó el asesor indio en Moscú. El anuncio se produce apenas un día después de que Estados Unidos impusiera nuevos aranceles a productos indios, elevando hasta el 50 % los gravámenes sobre sus exportaciones clave, en una orden oficial que cierra semanas de amenazas de Washington por sus compras de petróleo ruso.
El IBEX sube el 0,64 % a mediodía tras reavivarse las esperanzas de paz entre Rusia y Ucrania
La Bolsa española sube el 0,64 % a mediodía y alcanza nuevos máximos desde 2008, a pesar de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos, y mientras se han reavivado las esperanzas de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. A las 12 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,64 %, hasta los 14.629,9 puntos. Las ganancias del año alcanzan el 26,17 %.
Rusia defiende como prioritaria asociación estratégica con India tras sanciones de EE.UU.
Rusia defendió hoy como prioritaria la asociación estratégica con la India, objeto de sanciones de Estados Unidos por importar petróleo ruso, durante la visita del asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval. "Rusia y la India están unidos por fuertes lazos de amistad que han resistido la prueba del tiempo. Para nuestro país es prioritario el fortalecimiento de la asociación estratégica, privilegiada y especial con la India", dijo Serguéi Shoigú, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, al reunirse con Doval, según las agencias locales. Shoigú subrayó que Moscú está decidida a continuar "la cooperación activa con el fin de crear un orden mundial nuevo, más justo y estable, y garantizar el imperio del derecho internacional y la lucha conjunta contra los desafíos y amenazas contemporáneas". Destacó que la base del diálogo de confianza entre ambos países son los contactos regulares entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi. "Es importante acordar los plazos para las próximas negociaciones entre nuestros líderes", dijo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales del 25 % a la India en represalia por la compra de petróleo ruso por parte de ese país -que se multiplicaron desde el comienzo de la guerra en Ucrania-, de manera que el gravamen total a las importaciones indias se eleva al 50 %.
Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
Donald Trump y Vladimir Putin tienen previsto reunirse "en los próximos días" y los preparativos de esta cumbre ya han comenzado, aseguró el jueves el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov, citado por las agencias estatales de noticias rusas. "A sugerencia de la parte estadounidense, se llegó a un acuerdo de principio para organizar una cumbre bilateral en los próximos días", declaró Ushakov. "Ahora estamos empezando a trabajar en los detalles junto con nuestros colegas estadounidenses", añadió Ushakov. "Se ha fijado como fecha objetivo la próxima semana", añadió. La reunión sería la primera entre un presidente estadounidense en ejercicio y el presidente ruso desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021. El anuncio llega un día después de que el enviado estadounidense Steve Witkoff se reuniera con Putin en Moscú, en el marco del intento de Trump de negociar el fin de la ofensiva militar rusa en Ucrania. Witkoff propuso una reunión trilateral que también incluyera al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, pero Rusia no respondió a esa propuesta, dijo Ushakov. "La parte rusa dejó completamente sin comentario esta opción", indicó.
.
Zelenski vuelve a pedir una reunión con Putin para poner fin a la guerra
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió de nuevo el jueves una reunión cara a cara con Vladimir Putin para poner fin a la guerra, después de que el enviado especial de Estados Unidos mantuviera conversaciones con el presidente ruso en Moscú. "En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió Zelenski en redes sociales. El miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría reunirse con Putin "muy pronto" tras lo que describió como conversaciones muy productivas en Moscú entre su enviado especial y el líder ruso. La posible cumbre se discutió en una llamada entre Trump y Zelenski que, según una fuente en Kiev, incluyó al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a los líderes de Reino Unido, Alemania y Finlandia.
Trump, abierto a reunirse con Putin y Zelenski para hallar una salida a la guerra de Ucrania
El presidente de EEUU, Donald Trump, está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el ucraniano, Volodímir Zelenski, con el objetivo de lograr el fin de la guerra de Ucrania, según informó este miércoles la Casa Blanca. Esta posibilidad se abordó durante una llamada telefónica de Trump con varios líderes europeos y en la que participó también Zelenski después de la reunión mantenida en el Kremlin entre Putin y el enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff. Un encuentro que, según destacó el propio Trump en su red Truth Social, fue "muy productivo" y "¡se lograron grandes avances!". Según, 'The New York Times', Trump habría expresado su intención de reunirse con el mandatario ruso la semana que viene y más adelante, celebrar un encuentro a tres con Putin y Zelenski. Lea la crónica completa de Jordi Pintado Morera.
- Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
- Polémica por la presencia de diplomáticos extranjeros en una charla 'pacifista' sobre la guerra de Ucrania organizada por la fundación Neus Català
- Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
- Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
- 600 exoficiales israelíes piden a Trump que intervenga para acabar con la guerra en Gaza
- Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
- La injerencia de Rusia dispara las alarmas en Colombia
- 80 años de Hiroshima, el 'Enola Gay' y la 'Little boy': radiografía de la bomba atómica