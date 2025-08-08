Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.

EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.

Crece el temor en gaza En Gaza, crecen los temores sobre lo que implicaría una expansión de las operaciones de combate, que ya suman un gran número de víctimas día a día. El portavoz de defensa civil de Gaza, Mahmud Bassal, informó que al menos 35 personas murieron el jueves en ataques aéreos en Gaza. "Las operaciones terrestres significan más destrucción y muerte. No hay lugar seguro en ninguna parte", dijo Ahmad Salem, de 45 años, a France Presse. La presión internacional es cada vez mayor ante el sufrimiento de los más de dos millones de habitantes palestinos de Gaza, después de que la ONU advirtiera de una "hambruna generalizada" en el asediado territorio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto a causa de la desnutrición en Gaza hasta ahora este año, aunque la cifra probablemente esté subestimada.

Territorio militarizado Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 86,3% del territorio está militarizado por Israel y sujeto a órdenes de evacuación. Los medios también reportaron desacuerdos entre el gabinete y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opondría a los planes de reocupar completamente Gaza. El miércoles, el ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en las redes sociales que "es correcto y deber del jefe de estado mayor expresar su posición", pero recordó que el ejército debe respetar finalmente cualquier política adoptada por el gobierno. Además, en un nuevo frente interno para Netanyahu, los judíos ortodoxos llamaron a la movilización contra la obligación del servicio militar, al cual la mayoría escapa por ahora y que el Estado ahora pretende imponerles. Cientos de ellos se manifestaron el jueves en Jerusalén.

Los rehenes "Los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista", aseguró el jueves Hamás en un comunicado. De los 251 rehenes capturados durante el ataque de Hamás en 2023, todavía 49 están retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército, están muertos. Denunciando "un giro flagrante en el proceso de negociación (...) a pesar de la proximidad de un acuerdo final", el movimiento proiraní advirtió que "cualquier escalada (...) no será un camino de rosas y tendrá un costo elevado y doloroso" para Israel. La prensa israelí llevaba varios días anticipando un plan para "conquistar toda la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Gaza y los campos de refugiados" del centro del territorio, una operación de varios meses que requerirá una movilización masiva de reservistas.

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Tras unas diez horas de reunión, el Gobierno israelí difundió un comunicado donde se expone el plan de Netanyahu para "derrotar a Hamás", que incluye ocupar la Ciudad de Gaza, sin aclarar qué sucederá con el resto del enclave a pesar de que el primer ministro había declarado su intención de extender la operación a toda la Franja antes de empezar la sesión de debate con el gabinete. "Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", concreta el comunicado.

Al menos siete muertos en dos ataques israelíes contra el este del Líbano Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas este jueves en dos bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, en medio de una intensificación de sus acciones coincidiendo con los intentos de desarmar al grupo chií libanés Hizbulá. Por un lado, un ataque israelí alcanzó a un vehículo en la carretera de Masnaa, lo que causó la muerte de seis personas e hirió a una decena más, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública del Líbano. Poco tiempo antes, otro bombardeo había tenido como objetivo la localidad también oriental de Kfar Dan, en el distrito de Baalbek, donde pereció una séptima persona, según el mismo departamento gubernamental.

El primer ministro palestino: "Construiremos Gaza y estableceremos un Estado" El primer ministro de la Autoridad Palestina -que gobierna en partes de Cisjordania ocupada-, Mohamed Mustafa, afirmó este jueves que no dejará solo al pueblo de Gaza. "Construiremos Gaza y estableceremos un Estado", añadió. "Esperamos que en las próximas semanas cese la guerra y comencemos a trabajar para reconstruir Gaza, en cooperación con nuestros hermanos en Egipto y muchos países del mundo", dijo Mustafa en el día en que se reúne el Gobierno israelí para decidir el futuro de su ofensiva en Gaza, con la amenaza de hacerse con el control de toda la Franja. Mustafa hizo estas declaraciones en su visita este jueves al Consejo de Iglesias de Ramala, en Cisjordania, indica la nota.

Cientos protestan ante la oficina de Netanyahu durante la reunión del gabinete sobre Gaza Centenares de personas se congregan este jueves en Jerusalén frente a la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde tiene lugar la reunión del gabinete de seguridad que decide sobre los próximos pasos en Gaza, para mostrar su rechazo a la expansión de la ofensiva en la Franja y pedir un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás. Según recoge el periódico israelí Haaretz, entre los asistentes se encuentran tres ex rehenes en Gaza que fueron liberados en los anteriores acuerdos firmados entre Israel y Hamás (uno en noviembre de 2023 y otro en enero de este año), Ilana Gritzewsky, Arbel Yehoud y Sharon Cunio Alony. Sus respectivas parejas, Matan Zangauker, Ariel Cunio y David Cunio continúan en cautiverio. En Tel Aviv, otro centenar de personas protestan frente a Metzudat Zeev, la sede del Likud, el partido de Netanyahu. También piden el fin de la ofensiva y el regreso de los rehenes.

El gabinete de seguridad de Israel se reúne para discutir los planes de guerra en Gaza El gabinete de seguridad de Israel ha empezado la reunión de este jueves para debatir sus planes militares en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional por la grave situación humanitaria del territorio palestino. Según medios israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu buscará ampliar las operaciones militares, incluso en zonas densamente pobladas donde se cree que hay rehenes retenidos. Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una hambruna en el territorio devastado. En paralelo la preocupación entre los israelíes por el destino de los rehenes que aún permanecen cautivos sigue aumentando y algunos de sus familiares zarparon el jueves desde el puerto de Ascalón con la intención de acercarse a la Franja de Gaza, en una acción de protesta.

Un ministro israelí anuncia la reconstrucción de una colonia en Cisjordania ocupada El ministro israelí de extrema derecha Bezalel Smotrich anunció el jueves que se reconstruirá la colonia de Sa Nur en Cisjordania, evacuada por Israel en 2005. "Estamos corrigiendo el error de la expulsión", declaró el ministro de Finanzas, que acompañaba a un grupo de familias que se preparaban para instalarse en las ruinas de esta colonia situada en el norte del territorio palestino ocupado.