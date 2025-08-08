Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea

Entre el 15 y el 41%

En el caso contrario, desde este jueves aplica recargos más altos de entre el 15% y el 41% a Siria. Los afectados no tiran la toalla. En señal de buena voluntad Suiza, golpeada con un 39%, anunció que no prevé "por el momento" represalias sobre los productos estadounidenses. Sudáfrica tampoco pierde la esperanza. Asegura que el presidente Cyril Ramaphosa habló con Trump el miércoles y ambos "se comprometieron a proseguir las negociaciones". La mayoría de los socios de Estados Unidos paga desde este jueves un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. India será el más castigado, con un 50%, si se suma el 25% que entró en vigor este jueves y el 25% que le aplicará dentro de tres semanas por "la compra continua de petróleo ruso".