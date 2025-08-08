En Directo
Al minuto
Aranceles de Trump, hoy en directo: última hora de su entrada en vigor y el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea
Montse MartínezMontse Martínez
Periodista internacional
Periodista
Rosa Mari SanzRosa Mari Sanz
Periodista
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
"Cifras increíbles"
Washington esperaba firmar decenas de acuerdos durante los últimos meses, pero solo concretó siete, entre otros con la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. Casi todos son preliminares y acompañados de promesas de grandes inversiones en Estados Unidos. Japón y Estados Unidos interpretan de distinta forma el suyo. Tokio estima que el 15% es un límite (si los aranceles anteriores eran inferiores a ese porcentaje) y Washington insiste en que se suma a los impuestos preexistentes. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, declaró el jueves en Fox Business que los nuevos aranceles podrían suponer 50.000 millones de dólares mensuales para Estados Unidos. "Son cifras increíbles", dijo. En Truth Social, convertida en megáfono, el presidente republicano suele escribir que los recargos harán que Estados Unidos "vuelva a ser GRANDE y RICO".
El caso de Brasil
Pese a tener superávit con el país, muchos de sus productos, incluido el café y la carne, están gravados con un 50% adicional desde el miércoles, en parte en protesta por el juicio por presunta intentona golpista contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien Trump considera víctima de una "caza de brujas". México ha ganado tiempo con una prórroga de 90 días para negociar un acuerdo y entretanto paga el 25%, salvo en los bienes protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo también protege a muchos bienes de Canadá, golpeado desde hace unos días con 35% de gravámenes suplementarios.
Entre el 15 y el 41%
En el caso contrario, desde este jueves aplica recargos más altos de entre el 15% y el 41% a Siria. Los afectados no tiran la toalla. En señal de buena voluntad Suiza, golpeada con un 39%, anunció que no prevé "por el momento" represalias sobre los productos estadounidenses. Sudáfrica tampoco pierde la esperanza. Asegura que el presidente Cyril Ramaphosa habló con Trump el miércoles y ambos "se comprometieron a proseguir las negociaciones". La mayoría de los socios de Estados Unidos paga desde este jueves un 15%, como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros. India será el más castigado, con un 50%, si se suma el 25% que entró en vigor este jueves y el 25% que le aplicará dentro de tres semanas por "la compra continua de petróleo ruso".
Los socios de EEUU intentan negociar los últimos aranceles de Trump
Entre bambalinas, algunos países intentan rebajar los nuevos aranceles impuestos el jueves por el presidente Donald Trump a los productos de decenas de socios de Estados Unidos para establecer su nuevo orden comercial mundial. Trump utiliza las tarifas aduaneras como un arma de política económica con un objetivo: reestructurar el comercio "en beneficio de los trabajadores estadounidenses". "¡¡¡Es medianoche!!! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!", escribió Trump en mayúsculas en su plataforma Truth Social. Washington mantiene el mínimo universal del 10% impuesto en abril a los países a los que Estados Unidos exporta más de lo que importa, es decir con los que tiene superávit comercial.
Los aranceles de EEUU tienen un impacto limitado en España, aunque desigual por sectores
Los nuevos aranceles del 15 % que Estados Unidos impone desde este jueves a las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE) tendrán un impacto limitado pero desigual en España, cuyas exportaciones al país norteamericano representaron menos del 5 % del total en 2024. Industrias como la química, los componentes de automoción o la siderurgia advierten de las consecuencias de los aranceles, mientras que otras, como la farmacéutica o la aeronáutica, de momento no se han pronunciado.
Crece la presión en la India para tomar represalias contra los aranceles de EEUU
La presión política sobre el Gobierno de Narendra Modi se desató este jueves para que adopte represalias directas contra Estados Unidos, después de la imposición de un arancel del 50% calificado por la oposición como un "chantaje económico", mientras los mercados reflejan una profunda incertidumbre.
Irlanda advierte a EEUU de que los aranceles a las farmacéuticas dañan su acceso a los mercados
El primer ministro irlandés, Micheál Martin, advirtió este jueves de que los aranceles sobre las exportaciones de las farmacéuticas estadounidenses radicadas en Irlanda "perjudicarán" el acceso de Estados Unidos a los mercados europeos. Martin efectuó esas declaraciones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya avanzado que el gravamen base del 15 % acordado con la Unión Europea (UE) solo se aplicará a las farmacéuticas por un periodo de 12 meses o un año y medio "como máximo".
La bolsa india se estabiliza tras la caída inicial pese al temor a los aranceles de Trump
Las principales bolsas de la India lograron cerrar este jueves con leves ganancias, tras una jornada marcada por la volatilidad y la cautela de los inversores, como reacción a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer un arancel adicional del 25% a las importaciones del país asiático.
Ramaphosa y Trump acuerdan seguir negociando tras la imposición de aranceles a Sudáfrica
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, mantuvo una conversación telefónicacon su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que ambos se comprometieron a retomar las conversaciones en materia comercial. "Ambos líderes se comprometieron a continuar con nuevas conversaciones, reconociendo las diversas negociaciones comerciales en las que participa actualmente Estados Unidos", informó la presidencia sudafricana en la red social X.
Asaja Alicante pide compensaciones "urgentes" al sector agrario ante los aranceles de EEUU
La Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante ha calificado este jueves de "catastrófica" la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 15 % para los productos de la Unión Europea en Estados Unidos, ya que "amenazan con reducir en un 40-50 % el valor de las ventas alicantinas", y ha exigido compensaciones "urgentes" para el sector agrario. Los nuevos aranceles generarán en el territorio alicantino "pérdidas en cultivos clave como vino, olivar, hortalizas y frutos secos", ha advertido la entidad, que ha reclamado un plan de choque del Gobierno español para "mitigar el daño, protegiendo a los agricultores y ganaderos de los sectores más afectados".
