GUERRA EN UCRANIA
Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según el Kremlin
En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin
EFE
Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov
"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.
El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".
Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin.
"Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.
En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin.
"La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios", explicó Ushakov, quien describió como "constructiva" la reunión del emisario de Trump con Putin.
Agregó: "Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación".
Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto".
Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.
