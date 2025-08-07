Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.
Sigue la guerra de Gaza y en Oriente Próximo, al minuto
Amenaza de sanciones
Según funcionarios estadounidenses, el presunto progreso no evitará sanciones a los países que compren a Rusia petróleo y armas. La Casa Blanca no ha detallado oficialmente qué acciones tomará contra Rusia, pero Trump previamente amenazó con imponer "aranceles secundarios" a los principales socios comerciales de Rusia, como China e India. El miércoles, Trump ordenó aumentar los aranceles un 25% a los productos indios debido a la continua compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.
"Trabajo por delante"
"Hoy fue un buen día, pero tenemos mucho trabajo por delante. Aún quedan muchos obstáculos por superar, y esperamos hacerlo en los próximos días, horas o incluso semanas", declaró en el canal Fox Business. La última cumbre formal entre Rusia y Estados Unidos data de junio de 2021, cuando el expresidente demócrata Joe Biden se reunió con su homólogo ruso en Ginebra. El Kremlin consideró "bastante útil y constructiva" la reunión con el emisario de Trump. "Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta posibilidad se abordó en una llamada entre Trump y Zelenski en la que, según un alto cargo ucraniano, participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes de Gran Bretaña, Alemania y Finlandia.
Trump está dispuesto a reunirse con Putin "muy pronto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, "muy pronto" para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. Tras una reunión calificada de "muy productiva" entre su enviado Steve Witkoff y Putin en Moscú, Trump afirmó en la Casa Blanca que "existe una alta probabilidad de que haya una reunión muy pronto" con su homólogo ruso. Según la prensa estadounidense, Donald Trump prevé reunirse en persona con Putin la próxima semana, antes de un encuentro a tres bandas con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Sin embargo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, marcó distancias diciendo que aún hay "mucho trabajo por delante" antes de una posible reunión entre Trump y Putin.
Zelenski afirma que habló por teléfono con Trump, tras la visita del enviado de EEUU a Moscú
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el miércoles que habló por teléfono con su homólogo Donald Trump, horas después que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se reuniera con Vladimir Putin en Moscú. "Hablé con el presidente Trump. Esta conversación tuvo lugar después de que el representante del presidente Trump, Steve Witkoff, visitara Moscú", publicó Zelenski en Telegram, añadiendo que "dirigentes europeos participaron en la llamada", sin decir cuáles.
Trump sigue adelante con las sanciones a Rusia, pero más ligeras
El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene previsto imponer sanciones secundarias a Rusia este viernes, cuando vence el ultimátum dado por el republicano a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para frenar la guerra de Ucrania. Lea la crónica aquí
El jefe negociador ruso denuncia que Ucrania ha rechazado la devolución de 1.000 prisioneros
El jefe del grupo negociador de Rusia en Estambul, Vladímir Medinski, denunció hoy que Ucrania ha rechazado la devolución de mil prisioneros de guerra ucranianos en el marco de los recientes canjes pactados entre Moscú y Kiev. "Mil prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania rechazados por Kiev", anunció en su canal de Telegram, al publicar el enlace a una página web con los nombres y los datos de los soldados detenidos. Medinski señaló que debido a la negativa de Kiev a aceptar a estos prisioneros "el segundo canje avanzó a duras penas, y el tercero aún no comenzó".
Zelenski visita al regimiento que invadió Kursk en el primer aniversario de la operación
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este miércoles en la región ucraniana de Sumi al primer regimiento que entró en la región rusa de Kursk en la operación transfronteriza iniciada hace hoy un año por el Ejército ucraniano. "He hablado con los comandantes. He recibido informes sobre la liberación de Andrivka y Kindrativka en la región de Sumi, sobre intentos rusos de contraatacar y sobre nuestros nuevos pasos para la liberación de territorio ucraniano", escribió Zelenski tras visitar al 225.º Regimiento Separado de Asalto. Andrivka y Kindrativka fueron tomadas por Rusia en la ofensiva que las tropas del Kremlin empezaron en primavera en la región ucraniana de Sumi, coincidiendo con la recuperación de la mayor parte del territorio que Ucrania llegó a controlar en Kursk. Ambos pueblos fueron recuperados después por el Ejército ucraniano, que ha logrado estabilizar la situación en la zona pero no expulsar a las tropas rusas al otro lado de la frontera.
Putin y Witkoff concluyen tras casi tres horas su reunión en el Kremlin
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, concluyeron hoy tras casi tres horas su reunión en el Kremlin sobre un posible arreglo en Ucrania, según informó la Presidencia rusa. Ésta ha sido la quinta reunión entre Putin y Witkoff desde principios de año -la última tuvo lugar en abril-, sin que hasta ahora el líder ruso haya aceptado la demanda de declarar un alto el fuego en Ucrania. En las imágenes ofrecidas por la televisión se vio cómo Putin y Witkoff se daban un apretón de manos en el Kremlin en presencia del asesor internacional de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.
Putin ordena reducir en un 65% las emisiones de gas de efecto invernadero para 2035
El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó hoy al gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 a cerca del 65 % con respecto a los niveles de 1990.
"Con el objetivo de implementar el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015 por la Federación Rusa, ordeno que para 2035 el Gobierno ruso garantice una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 65-67 % en relación con los niveles de 1990", dice el texto del documento publicado este miércoles. El decreto, que entró en vigor este miércoles, especifica que la reducción debe ocurrir considerando la capacidad máxima de absorción posible de los bosques y otros sistemas ecológicos naturales, y sin afectar el desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado del país. Además, incluye un punto sobre el acceso no discriminatorio a equipos y tecnologías necesarios para reducir las emisiones de gases o aumentar su absorción. En otoño de 2022, después del inicio de la guerra de Ucrania y la imposición de las primeras sanciones occidentales a Rusia, Moscú pidió excluir de las sanciones aquellas tecnologías que favoreciesen la reducción de emisiones contaminantes.
El nacionalista Karol Nawrocki investido presidente de Polonia
El historiador nacionalista Karol Nawrocki, de 42 años, fue investido este miércoles presidente de Polonia tras prestar juramento ante las dos cámaras del Parlamento. Con su lema de campaña "Polonia primero, los polacos primeros", el historiador especializado en el mundo criminal criticó al millón de refugiados ucranianos que residen en el país, miembro de la OTAN y de la UE. Aunque se comprometió a mantener el apoyo a la vecina Ucrania, que enfrenta una invasión rusa desde febrero de 2022, Nawrocki se opone a que la exrepública soviética adhiera a la OTAN y también ha denunciado las ayudas que Varsovia otorga a los refugiados ucranianos.
