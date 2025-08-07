En Directo

Guerra en Europa

Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

ESPECIAL MULTIMEDIA | Así ha evolucionado la guerra de Ucrania

DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv

Un ataque ruso con misiles destruye varios edificios y deja siete heridos en la ciudad ucraniana de Mykolaiv / EFE

Montse Martínez

Carles Planas Bou

Jordi Pintado

Barcelona
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra.

Sigue la guerra de Gaza y en Oriente Próximo, al minuto

  1. Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
  2. Trump cambia nombres de lugares y festividades en un intento de reescribir la historia de EEUU
  3. Polémica por la presencia de diplomáticos extranjeros en una charla 'pacifista' sobre la guerra de Ucrania organizada por la fundación Neus Català
  4. Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
  5. Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
  6. La injerencia de Rusia dispara las alarmas en Colombia
  7. Un terremoto de magnitud 6,7 sacude las islas Kuriles de Rusia, pero no hay amenaza de tsunami
  8. 600 exoficiales israelíes piden a Trump que intervenga para acabar con la guerra en Gaza

