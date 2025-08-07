Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin ordena reducir en un 65% las emisiones de gas de efecto invernadero para 2035

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó hoy al gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 a cerca del 65 % con respecto a los niveles de 1990.

"Con el objetivo de implementar el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015 por la Federación Rusa, ordeno que para 2035 el Gobierno ruso garantice una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al 65-67 % en relación con los niveles de 1990", dice el texto del documento publicado este miércoles. El decreto, que entró en vigor este miércoles, especifica que la reducción debe ocurrir considerando la capacidad máxima de absorción posible de los bosques y otros sistemas ecológicos naturales, y sin afectar el desarrollo socioeconómico sostenible y equilibrado del país. Además, incluye un punto sobre el acceso no discriminatorio a equipos y tecnologías necesarios para reducir las emisiones de gases o aumentar su absorción. En otoño de 2022, después del inicio de la guerra de Ucrania y la imposición de las primeras sanciones occidentales a Rusia, Moscú pidió excluir de las sanciones aquellas tecnologías que favoreciesen la reducción de emisiones contaminantes.