Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Sigue la guerra de Ucrania, al minuto

Unas 60.000 personas se manifiestan en Tel Aviv tras difusión de vídeos de rehenes en Gaza

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.

  1. Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
  2. Trump cambia nombres de lugares y festividades en un intento de reescribir la historia de EEUU
  3. Polémica por la presencia de diplomáticos extranjeros en una charla 'pacifista' sobre la guerra de Ucrania organizada por la fundación Neus Català
  4. Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia
  5. Trump amenaza con un arancel del 35% a la UE si no cumple con su pacto de invertir 600.000 millones en EEUU
  6. La injerencia de Rusia dispara las alarmas en Colombia
  7. Un terremoto de magnitud 6,7 sacude las islas Kuriles de Rusia, pero no hay amenaza de tsunami
  8. 600 exoficiales israelíes piden a Trump que intervenga para acabar con la guerra en Gaza

DIRECTO | Donald Trump, deportaciones y aranceles; en directo: última hora y reacciones

Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Directo | Israel ordena nuevos desplazamientos forzosos para residentes de Ciudad de Gaza

Lula le responde a los aranceles que impuso Trump a Brasil: "mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme"

Un sargento activo fue el autor del tiroteo en la base militar de EEUU que dejó cinco heridos

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores

Trump, abierto a reunirse con Putin y Zelenski para hallar una salida a la guerra de Ucrania

Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar

