Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El Gobierno de Gaza asegura que los lanzamientos de ayuda provocan la muerte de civiles

El Gobierno de la Franja de Gaza denuncia que los efectos negativos de los lanzamientos de ayuda desde el aire son "mucho mayores que cualquier beneficio que puedan obtener los hambrientos", ya que provocan la muerte de civiles y destruyen casa y tiendas. En un comunicado, el Ministerio del Interior de Gaza aseguró este miércoles que muchos de los paquetes lanzados desde aviones sobre el enclave palestino "caen directamente sobre casas y tiendas de campaña de desplazados, lo que provoca la muerte de varios, entre ellos mujeres y niños". Según las autoridades gazatíes, hoy miércoles se registró una muerte por estas circunstancias en el norte de la Franja. Además, los paquetes con ayuda que caen sobre Gaza fomentan "el caos y la delincuencia" ya que, según el Ministerio, se producen estampidas entre los ciudadanos que se acercan a recoger la comida que cae del cielo y favorecen "la propagación de grupos de ladrones y bandidos". Las autoridades de la Franja consideran que la mejor manera de poner fin a la crisis humanitaria es "abrir los pasos terrestres y permitir el flujo abundante de ayuda y alimentos diariamente y durante largos períodos".