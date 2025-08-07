Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

En Directo
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, sigue la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 58.000 personas.
EL PERIÓDICO te explica las últimas noticias en directo.
Las ONG egipcias dicen "basta" ante el bloqueo de Israel a la entrada de ayuda a Gaza
Decenas de camiones con ayuda humanitaria siguen varados en el paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, a la espera de poder acceder a la Franja, ya que su entrada sigue sujeta a la aprobación israelí en el puesto de Kerem Shalom, donde los convoyes pueden tardar días en ser inspeccionados. En una rueda de prensa celebrada en el paso de Rafah, diversas organizaciones civiles egipcias denunciaron este miércoles que "miles de camiones con ayuda humanitaria siguen esperando entrar en Gaza" y reclamaron a la comunidad internacional que "se solidarice contra esta guerra atroz e injusta". "Basta ya", clamó uno de los portavoces de la denominada Coalición Nacional para Gaza, "la ayuda está lista, pero no llega a quienes la necesitan desesperadamente", afirmó.nación con agencias de la ONU.
Análisis de MSF concluye que centros de GHF en Gaza son sitios de "asesinatos orquestados"
Una nueva investigación de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicada este jueves concluye que los centros de distribución de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés) son lugares de "asesinatos orquestados y deshumanización" y deberían ser cerrados. A través de datos médicos y testimonios de pacientes y de profesionales recogidos en dos clínicas de MSF en la Franja de Gaza, la organización señala "la violencia selectiva e indiscriminada por parte de las fuerzas israelíes y contratistas privados estadounidenses contra palestinos hambrientos" en los centros de este grupo, autorizado por Israel para distribuir comida en la Franja.
El Gobierno de Gaza asegura que los lanzamientos de ayuda provocan la muerte de civiles
El Gobierno de la Franja de Gaza denuncia que los efectos negativos de los lanzamientos de ayuda desde el aire son "mucho mayores que cualquier beneficio que puedan obtener los hambrientos", ya que provocan la muerte de civiles y destruyen casa y tiendas. En un comunicado, el Ministerio del Interior de Gaza aseguró este miércoles que muchos de los paquetes lanzados desde aviones sobre el enclave palestino "caen directamente sobre casas y tiendas de campaña de desplazados, lo que provoca la muerte de varios, entre ellos mujeres y niños". Según las autoridades gazatíes, hoy miércoles se registró una muerte por estas circunstancias en el norte de la Franja. Además, los paquetes con ayuda que caen sobre Gaza fomentan "el caos y la delincuencia" ya que, según el Ministerio, se producen estampidas entre los ciudadanos que se acercan a recoger la comida que cae del cielo y favorecen "la propagación de grupos de ladrones y bandidos". Las autoridades de la Franja consideran que la mejor manera de poner fin a la crisis humanitaria es "abrir los pasos terrestres y permitir el flujo abundante de ayuda y alimentos diariamente y durante largos períodos".
Los gazatíes sólo disponen del 1,5% de sus tierras cultivables, según la ONU
La ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza ha reducido al mínimo las tierras cultivables de este enclave, hasta el punto de que sólo el 1,5% de estos terrenos son aprovechables y accesibles a día de hoy, según un nuevo balance de Naciones Unidas. El estudio, elaborado por el Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estima que los gazatíes apenas pueden acceder a unas 1.300 hectáreas de sus tierras, equivalente al 8,6% del total, y de ellas sólo 232 hectáreas no han sufrido daños. De los terrenos restantes, un 86,1% está destruido y otro 12,4% sería aprovechable, pero la población local no puede acceder, datos ambos que se agudizan en la zona norte y en partes del sur como Rafá.
La ONU y diversas oenegés piden a Israel que derogue un requisito que amenaza su labor humanitaria
Las agencias de la ONU y las oenegés instaron el miércoles a las autoridades israelíes a derogar una normativa que amenaza a largo plazo todas sus actividades humanitarias en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada, indica un comunicado.
Hamás dice que han entrado 853 camiones de ayuda a Gaza en 10 días e Israel dice que 1.950
El Gobierno de la Franja de Gaza, en manos de Hamás, denunció este miércoles que en los últimos diez días (del 27 de julio al 5 de agosto) solo han entrado en el enclave 853 camiones con ayuda humanitaria, mientras que Israel sostiene que en ese mismo período entraron 1.950.
Colonos atacan de nuevo un convoy de ayuda a Gaza y provocan daños a camiones jordanos
Jordania denunció este miércoles un nuevo ataque de colonos israelíes contra los convoyes de ayuda enviados por el reino hachemí a la población de Gaza, tras el que tuvo lugar el pasado domingo, y pidió que el Gobierno israelí muestre "tolerancia cero hacia quienes obstruyen" los camiones. El portavoz del Gobierno jordano, Mohamad al Momani, explicó que su país envió este miércoles un nuevo convoy con ayuda a la Franja de Gaza integrado por 30 camiones que fueron "bloqueados y apedreados por colonos, lo que provocó daños materiales en cuatro de ellos, resultando en parabrisas destrozados y otros daños".
Sanidad gazatí registra cinco nuevas muertes por desnutrición, incluido un bebé de 6 meses
El Ministerio de Sanidad de Gaza registró el martes cinco nuevas muertes relacionadas con la desnutrición, incluido un bebé de seis meses, según informó en un comunicado. Entre los fallecidos también se encuentra un adolescente palestino, de 15 años, identificado como Tamer Shaheber. Su madre, a quien EFE pudo entrevistar en el hospital Al Aqsa, en la ciudad norteña de Yabalia, indicó que su hijo había estado enfermo desde que nació, pero que fue la hambruna lo que precipitó su muerte.
ANÁLISIS | ¿Tiene Feijóo algo que decir sobre el genocidio en Gaza?
¿Tiene Feijóo algo que decir sobre el genocidio en Gaza?, por Ernest Folch.
El ministro de Defensa de Israel dice que el Ejército tendrá que "ejecutar" las decisiones políticas sobre Gaza
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el miércoles que el jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, tiene derecho a "expresar sus opiniones", pero que las fuerzas armadas finalmente tendrán que "ejecutar" cualquier decisión del Gobierno sobre Gaza. Desde hace varios días la prensa israelí ha revelado las reservas e incluso la oposición del jefe del Estado Mayor a la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de ampliar las operaciones del Ejército en Gaza. "Es el derecho y el deber del jefe del Estado Mayor expresar su posición en los foros apropiados", comentó el ministro en X. "Pero después de que se tomen decisiones por parte del nivel político, el ejército las ejecutará con determinación y profesionalismo (...) hasta que se alcancen los objetivos de la guerra", subrayó Katz
- Netanyahu presiona para invadir toda Gaza y ampliar su guerra contra Hamás a pesar de las críticas del Ejército y ex altos cargos
