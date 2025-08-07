En Directo
Al minuto
DIRECTO | Donald Trump, deportaciones y aranceles; en directo: última hora y reacciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha activado las nuevas restricciones migratorias y un aumento de aranceles.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo para explicar las últimas noticias.
Beatriz Ríos
Periodista
Los nuevos aranceles de Trump entran en vigor, con el acuerdo entre Estados Unidos y la UE sin cerrar
Con el gravamen máximo del 15% para las exportaciones europeas, y la amenaza de Trump, la Comisión trata de arrancar concesiones en el acuerdo final. Lea más aquí.
Trump anuncia aranceles del 100 % a chips y semiconductores
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.
"Amenaza inusual y extraordinaria"
Además, la Casa Blanca califica la política brasileña de "amenaza inusual y extraordinaria". Por todo ello, a partir de este miércoles subió del 10% al 50% las tarifas aduaneras a muchos productos brasileños. Otorgó un plazo adicional a los productos cargados en barcos antes del 7 de agosto y que lleguen a Estados Unidos antes del 5 de octubre. Trump ha excluido de los nuevos gravámenes importaciones clave para Brasil como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros. Pero incluyó el café y la carne. Según Brasilia, el 36% de las exportaciones del país a Estados Unidos se verán afectadas por impuestos suplementarios, una situación que exaspera a Lula. Brasil no se quedó de brazos cruzados. Este mismo miércoles presentó un pedido de consultas ante la misión de Estados Unidos en la OMC.
La relación entre EEUU y Brasil se tensa con aranceles del 50% y recurso ante OMC
Brasil recurrió este miércoles a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para denunciar los aranceles del 50% impuestos por Estados Unidos a muchos de sus productos, algunos tan importantes como el café y la carne, en una nueva escalada entre Washington y la primera economía latinoamericana. Un 50% también será lo que pague India, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, le impusiera un 25% adicional este miércoles. En su arremetida arancelaria, el republicano anunció asimismo que tiene la intención de gravar con un 100% los "chips y semiconductores". No dijo cuándo. En cuanto a Brasil, Estados Unidos exporta más al país de lo que importa, pero Trump retó a su homólogo brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que considera una "caza de brujas" contra su predecesor ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.
Los aranceles de Trump restarán entre un 0,1 % y 0,2 % al PIB de Alemania
Los aranceles de EEUU a los productos comunitarios restarán a la economía de Alemania, la mayor de Europa, entre un 0,1 % y 0,2 % del PIB en el plazo de un año, según los primeros cálculos de economistas, lo que podría acarrear pérdidas de más de 9.000 millones de euros en los sectores más afectados como el automovilístico, la industria manufacturera y farmacéutica.
Alivio en Tailandia, Malasia y Camboya por la rebaja al 19 % de los aranceles en EEUU
Los Gobiernos de Tailandia, Malasia y Camboya mostraron el viernes su alivio por la rebaja al 19 % de los aranceles que planea aplicarles Estados Unidos, mientras que otros países como Birmania y Laos se mantienen con una tasa del 40 %, en los niveles más altos.
VÍDEO | Trump impone aranceles con un mínimo generalizado del 10%
Bruselas: el acuerdo arancelario con EEUU refuerza la estabilidad para las empresas de UE
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, destacó este viernes que el acuerdo arancelario cerrado el domingo pasado entre Estados Unidos y la Unión Europea refuerza la estabilidad de las empresas del club comunitario."Los nuevos aranceles de Estados Unidos reflejan los primeros resultados del acuerdo entre la UE y EE. UU., especialmente el límite arancelario global del 15 %. Esto refuerza la estabilidad para las empresas de la UE, así como la confianza en la economía transatlántica", escribió el político eslovaco en redes sociales.
El primer ministro de Canadá expresa su "decepción" por los nuevos aranceles de EEUU
El primer ministro canadiense Mark Carney dijo este viernes que su Gobierno está "decepcionado" por la decisión del presidente Donald Trump de aumentar al 35% los aranceles de Estados Unidos a su país. "El Gobierno canadiense está decepcionado por esta acción", dijo en un comunicado. En una orden ejecutiva, Trump elevó el impuesto del 25% al 35%. Sin embargo, una amplia gama de productos cubiertos por un acuerdo de 2020 entre Estados Unidos, México y Canadá permanece exenta de los aranceles.
Jose Rico
Coordinador de las secciones de Política, Internacional y Economía
Guía de los aranceles de Trump: ¿Qué tarifas comerciales entran en vigor el 7 de agosto de 2025?
