DIRECTO | Donald Trump, deportaciones y aranceles; en directo: última hora y reacciones

El reajuste de los aranceles de EE.UU. supera el 30 % en países con los que no hay pacto

El reajuste de aranceles anunciado este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, situó el gravamen por encima del 30 % para varios países con los que no se ha alcanzado un pacto, como son los casos de Suiza, Serbia o Myanmar (Birmania). No obstante, la mayoría de Estados se han visto beneficiados por las modificaciones, que entrarán en vigor a partir del 7 de agosto en lugar de este próximo viernes, según informó la Casa Blanca en una orden ejecutiva. Los peores parados del nuevo listado de aranceles fueron países como Siria (41 %), Laos (40 %) o Myanmar (40 %). Los dos últimos, no obstante, lograron una reducción con respecto a la cifra anunciada por Trump el pasado 2 de abril, cuando publicó la lista original de gravámenes. Les siguen varias economías europeas, como Suiza, Serbia o Bosnia-Herzegovina, con un arancel del 39 , del 35 y del 30 % respectivamente, fruto de la falta de un pacto comercial.