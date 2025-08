Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin no responde al ultimátum de Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, rompió este viernes su silencio y valoró positivamente la tercera ronda de negociaciones de paz con Ucrania, pero no respondió al ultimátum de diez días que le ha dado el líder de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la guerra. "En general, (la tercera ronda de Estambul) la valoro positivamente. ¿Cómo no se puede valorar positivamente el hecho de que cientos de personas hayan vuelto a su patria?", dijo a la televisión pública en alusión al canje de prisioneros de guerra acordado con Kiev, durante su visita al monasterio de Valaam, en el noroeste de Rusia. Putin, que no ha hecho ninguna referencia al ultimátum de Trump desde el pasado 14 de julio, destacó que Kiev reaccionó positivamente a la propuesta rusa de crear tres grupos de trabajo político, militar y humanitario que operarían online.