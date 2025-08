Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

"Ningún trato de favor"

"Las Brigadas [Ezzedin al] Qasam no privan deliberadamente a los prisioneros de comida, pero ellos comen lo que nuestros combatientes y todo nuestro pueblo come", señaló el movimiento, que advierte: los rehenes "no recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y la política del hambre". El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, anunció el domingo en redes sociales que el Consejo de Seguridad "se reunirá este martes para una cita de emergencia sobre la situación desastrosa de los rehenes en Gaza". En X, la delegación regional del CICR expresó su "consternación" por los recientes videos y afirmó que esa "situación desastrosa debe terminar". Netanyahu, que enfrenta una fuerte presión en Israel para conseguir la liberación de los rehenes, había manifestado a través de su oficina "su profunda consternación por las imágenes difundidas" y aseguró que continuarán "los esfuerzos para recuperar a todos" los cautivos.