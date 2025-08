Líderes internacionales condenan los vídeos de rehenes israelíes difundidos por Hamás

Los representantes de la Unión Europea, Francia y Alemania han condenado este domingo los vídeos difundidos por Hamás que muestran a dos rehenes israelíes visiblemente desnutridos en Gaza, y han subrayado que el grupo palestino no debe tener ningún papel en el futuro del territorio.

Las Brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamás, difundieron este fin de semana dos videos de Evyatar David en los que se le veía sufrir una delgadez extrema y en el que pide un acuerdo que le permita volver a casa, además de que Israel deje entrar alimento a Gaza. En las imágenes, el joven aparece cavando su propia tumba.

El jueves la Yihad Islámica, organización captora de Rom Braslavski, difundió un video en el que la víctima, sin parar de llorar y con un hilo de voz, decía estar muy hambriento y pedía también el acceso de comida para Gaza.

Respuesta de Merz y Macron

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha expresado este domingo su rechazo y consternación ante las imágenes. "Estoy horrorizado por las imágenes de Evyatar David y Rom Braslavski. Hamás tortura a los rehenes, aterroriza a Israel y utiliza a su propia población en la Franja de Gaza como escudo humano", afirmó Merz en unas declaraciones al diario 'Bild'. "No hay otra alternativa que negociar un alto el fuego. La liberación de todos los rehenes es un requisito imprescindible para ello. Israel no responderá al cinismo de Hamás y debe seguir prestando ayuda humanitaria", agregó. Además, Merz señaló que Hamás no puede seguir en el ejercicio del poder en Gaza.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró indignado por lo que calificó de "crueldad abyecta" e "inhumanidad sin límites" de Hamás. En un mensaje en su cuenta de X, Macron mostró su solidaridad con los dos rehenes e insistió en que "la prioridad absoluta" y el "imperativo" para Francia es la "liberación inmediata" de todos.

Añadió que su país trabaja para obtener esa liberación "incondicional", para restablecer un alto el fuego sin más tardar y para permitir la llegada "masiva" de ayuda humanitaria que, recordó "sigue bloqueada a las puertas de Gaza". Macron también se pronunció por "la desmilitarización total de Hamás, su exclusión completa de cualquier forma de gobernanza, y el reconocimiento de Israel por el Estado palestino".

La reacción de la UE y Cruz Roja

La máxima representantes de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, también ha pedido a Hamás que libere a todos los rehenes "de inmediato y sin condiciones", después de haber calificado las últimas imágenes difundidas por el grupo terrorista palestino como "espantosas" y exponentes de la "barbarie".

"Hamás debe desarmarse y poner fin a su dominio en Gaza, aseguró Kallas este domingo en un mensaje difundido a través de la red social X, a la vez que pidió que " la ayuda humanitaria a gran escala llegue a quienes la necesitan", en referencia al acuerdo al que llegó la UE con Israel el pasado 10 de julio, para que la población de la Franja de Gaza acceda a alimento y bienes de primera necesidad.

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) condenó este domingo el estado de los rehenes. "El CICR está consternado por los desgarradores videos publicados en los últimos días que muestran a rehenes israelíes cautivos en Gaza. Estos videos son una clara evidencia de las condiciones de vida en las que se encuentran los rehenes, que ponen en peligro su vida", recoge el comunicado. La organización también pide que se les permita acceder a los rehenes para que puedan "evaluar su estado, brindarles asistencia médica y facilitar el contacto con sus familias", y aseguró que mientras continúe esta situación se comprometen a seguir como intermediarios en las liberaciones de los rehenes.