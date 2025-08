Tsunami, hoy en directo: última hora de la alerta y las evacuaciones en Japón y países del Pacífico tras el terremoto en Rusia

Kamchatka sufre las réplicas del terremoto pero la alerta de tsunami decae en el Pacífico

La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, sufre este jueves las sacudidas de numerosas réplicas del terremoto de magnitud 8,8 que ayer hizo temblar la región, el mayor desde 1952, pero la alerta de tsunami ha decaído finalmente en las costas del Pacífico. El Servicio Geofísico Unificado ruso registró ocho terremotos de magnitudes entre 4,5 y 6,7 en las costas de la zona en sólo una hora, aunque no vieron la necesidad de volver a activar la alerta de tsunamis por el progresivo descenso de los movimientos telúricos que podrían extenderse a lo largo de meses. Kamchatka es una de la zonas con mayor actividad sísmica y por ende volcánica del mundo pero en esta ocasión el jefe de los programas de protección ambiental de Patrulla Verde, Román Pukálov, ha explicado a la agencia oficial rusa TASS que a pesar de lo aparatoso del fenómeno, no tuvo "consecuencias importantes" desde el punto de vista ecológico, ya que "no hubo accidentes en las centrales nucleares japonesas" y "sólo algunos leones marinos fueron alcanzados por la caída de rocas". Tampoco se ha informado de víctimas mortales aunque sí de algunos desperfectos materiales en la zona costera.