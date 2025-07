Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kremlin no se inmuta ante el ultimátum de Trump y defiende inmunidad rusa ante sanciones

El Kremlin no se inmutó hoy ante el nuevo ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio a Rusia diez días para detener la guerra en Ucrania. "Continuamos registrando todas las declaraciones que realiza el presidente Trump", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria. Ante la insistencia de los periodistas, añadió: "No puedo decir nada más". A su vez, en alusión a las sanciones y aranceles secundarios con los que Trump amenazó a Rusia, aseguró que este país ha desarrollado "cierta inmunidad". Mientras, desde Ginebra la presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, aseguró que los ultimátum "no son un método muy eficaz para la solución de conflictos".