Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump aún no ha recibido respuesta de Rusia tras un nuevo ultimátum para la paz en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que aún no ha recibido respuesta de Rusia después de que redujera a 10 o 12 días el plazo fijado a Moscú para llegar a un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Ucrania. "No he recibido respuesta. Es una pena", dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, donde viaja de regreso a EEUU después de una visita de varios días a Escocia. Trump insistió en que las cifras de muertos por la guerra que Moscú libra en territorio ucraniano se duplicaron, por lo que quiere que la guerra llegue a su fin lo más rápido posible.