Muere una cooperante de Lleida de 22 años en un accidente de tráfico en Malaui

Nueva tragedia en el extranjero de personas que iban a ayudar a otras más necesitadas. Anna S. C., una cooperante de Lleida de 22 años, ha fallecido en un accidente de coche en Malaui, mientras que una amiga suya que la acompañaba ha quedado herida muy grave en el mismo siniestro y necesita ser trasladada urgentemente a Sudáfrica para recibir tratamiento médico. En declaraciones a la ACN, una prima de la joven cooperante muerta ha pedido que se haga todo lo posible para acelerar el traslado de la herida: "Anna ya no está, pero no queremos que por problemas de papeleo su amiga no reciba el tratamiento que necesita".

Anna y su amiga habían estudiado Derecho juntas en la universidad, pese a que ahora la víctima mortal seguía con su formación en Toulouse. Tenía pasión por ayudar a los demás, según su familia y por eso había hecho voluntariados anteriormente. El año pasado había estado en Nepal. "Era una joven brillante, que combinaba el derecho con la psicología, siempre quería ayudar a todo el mundo, sus amigos y el resto del mundo", recuerda su familia.

Las dos jóvenes acababan de llegar a Malaui e iban hacia la zona donde tenían previsto realizar las labores de cooperación con pueblos de la zona, cuando el coche en el que viajaban sufrió un accidente. Casi en el acto murieron Anna y también el guía de la ONG que acompañaba a las mujeres hacia los puntos que debían hacer la cooperación, mientras que resultaron heridos graves la otra joven y el conductor del vehículo.

Por el momento se está gestionando un avión medicalizado que lleve a la mujer herida de Malawi, uno de los países más pobres del mundo, a Sudáfrica, para ser atendida de las graves que sufrió en este siniestro por carretera.

Apoyo del Govern

Tras conocerse este siniestro, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha puesto a disposición tanto de los familiares de la víctima como de las personas heridas. El presidente se ha puesto en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y le ha pedido que active todos los mecanismos para apoyar el entorno de la fallecida y para garantizar que la herida recibe una buena atención médica.

"Estas cosas siempre saben mal, pero más aún cuando son personas que van a cooperar y que van con un espíritu de generosidad y ayuda a enseñar lo mejor del carácter de los catalanes a países que no tienen la prosperidad ni las condiciones de nuestro", ha lamentado el presidente catalán.