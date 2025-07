Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás dice que "no tiene sentido" seguir negociando mientras los gazatíes mueren de hambre

El líder exiliado de Hamás para la Franja de Gaza, Khalil al Hayya, dijo este domingo que "no tiene sentido" seguir negociando con Israel un alto el fuego en el enclave mientras los gazatíes mueren de hambre por la ofensiva israelí. "Las negociaciones no tienen sentido mientras nuestro pueblo en Gaza, incluidos niños y mujeres, son matados de hambre, exterminados y aplastados bajo asedio", dijo el responsable en un mensaje en vídeo compartido en los canales del grupo en redes sociales. Al Hayya acusó además a Israel de utilizar las negociaciones como "pretexto" para seguir matando de hambre a la población y tratar de lograr "concesiones" que no logra a través de los combates. Las palabras del responsable llegan después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijera este domingo que "no habrá más excusas" para que Israel no mantenga su ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Ejército anunciase "rutas seguras" para los convoyes de ayuda humanitaria de la ONU en la franja.