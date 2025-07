Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski da por cerrada con su nueva ley la crisis de las agencias anticorrupción

Después de varios días de protestas ciudadanas inéditas y advertencias de los Gobiernos extranjeros que sostienen el esfuerzo de guerra de Ucrania, su presidente, Volodímir Zelenski, ha dado por cerrada la crisis provocada por una reforma que redujo la autonomía de las agencias anticorrupción, con la presentación ante el Parlamento de un nuevo proyecto de ley que revierte los cambios aprobados este martes. El borrador presentado por Zelenski tras hablar por teléfono al respecto con líderes como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ha sido aplaudido por las agencias anticorrupción afectadas y por las oenegés pro-Estado de Derecho que se habían mostrado más críticas con los cambios legales impulsados desde el poder. La UE, el Reino Unido y Alemania han ofrecido a la administración ucraniana asistencia técnica para llevar a cabo la contrarreforma, en una señal discreta pero clara de que, con mayor o menor entusiasmo, aceptan, en medio de la situación que vive el país por la guerra, la enmienda de Zelenski. "Es el resultado logrado por los sensacionales ucranianos que le demostraron al Gobierno que no permitirán que se destruya su futuro europeo", escribió en su cuenta de X el Centro contra la Corrupción, que había acusado a Zelenski de tratar de instaurar un régimen autoritario. "La mayoría parlamentaria de Zelenski no quiere realizar la convocatoria y que se vote pronto la ley. Dicen que estamos en vacaciones, en el receso de verano. Una sola semana de retraso puede suponer la destrucción de decenas de casos", se lee en el mensaje en alusión a las investigaciones de las agencias anticorrupción contra altos cargos. Según anunció este viernes el jefe del Parlamento, el diputado del partido de Zelenski Ruslán Stefanchuk, la Cámara se reunirá el 31 de julio para someter a votación el proyecto de ley del presidente.