Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin no excluye una reunión entre Putin y Trump en China

El Kremlin no excluyó hoy la posibilidad de que los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se reúnan en Pekín en septiembre próximo si el jefe de la Casa Blanca viaja a China a la celebración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. "Nos estamos preparando para el viaje a Pekín. Efectivamente, está en la agenda del jefe del Estado. Pero no hemos oído que el presidente Trump también vaya a Pekín", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Al mismo tiempo, señaló que en caso de que Trump viaje a Pekín "no se puede descartar que se plantee el asunto de la conveniencia de la celebración de una reunión" entre ambos mandatarios. Según el periódico británico The Times, es posible que el presidente chino, Xi Jinping, invite a Trump a sumarse a los festejos previstos para principios de septiembre. El rotativo señala que varios analistas chinos abogan por aprovechar la ocasión para una cumbre trilateral entre Xi, Putin y Trump.