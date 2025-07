Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel no renovará "por conducta hostil" el visado al jefe de la OCHA Jonathan Whitall

Jerusalén, 20 jul (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este domingo que ha ordenado no extender el permiso de residencia al jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jonathan Whitall, en el país hebreo. "Debe haber un límite. Tras una conducta sesgada y hostil contra Israel, que distorsionó la realidad, presentó informes falsos, calumnió a Israel e incluso violó las propias normas de neutralidad de la ONU, y de acuerdo con la recomendación profesional recibida, he ordenado no extender el permiso de residencia del jefe de la oficina de OCHA en Israel, Jonathan Whittall", recoge el comunicado de Saar. Y agregó: "Quien difunda mentiras sobre Israel, Israel no colaborará con él".