Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Orbán rechaza el presupuesto comunitario propuesto porque "arruinaría a la UE"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, rechazó el plan presupuestario de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 por considerarlo "pro Ucrania" y sin metas claras, y advirtió que, en su forma actual, llevaría al bloque a la ruina. "Este presupuesto arruina a la Unión Europea", dijo Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth, y agregó que como todos los miembros de la UE lo critican, "no sobrevivirá ni el próximo año". El primer ministro opinó que el plan presentado por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, es el "presupuesto de la desesperanza. No es optimista y no tiene planes claros". Orbán ya adelantó ayer que en su forma actual vetaría el plan de presupuesto, al considerar que es "proUcrania". En este sentido sostuvo este viernes que "el 20 % del presupuesto está destinado a Ucrania" y subrayó que "se trata del dinero de los europeos". "Su única meta es la adhesión de Ucrania a la UE", añadió el primer ministro, que se opone categóricamente a que el país vecino se integre en la Unión Europea.