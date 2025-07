Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

El jefe de Hizbulá dice que no se desarmarán ahora y que están listos para la "confrontación"

El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, afirmó este viernes que no están dispuestos a desarmarse en estos momentos y que dialogarán solo una vez desaparezca la amenaza israelí, así su negativa suponga una nueva "confrontación". "No abandonaremos nuestra fe ni nuestra fuerza, estamos listos para la confrontación. No habrá rendición ni entrega de las armas de la resistencia e Israel no nos las va a quitar", defendió el secretario general de la formación durante un discurso televisado por canales afines. El clérigo chií argumentó que la existencia de armamento supone el "principal obstáculo" a la expansión del Estado judío y es necesaria para proteger al país mediterráneo, por lo que condicionó un eventual diálogo interno al respecto a la previa desaparición de la amenaza israelí. Pese a la entrada en vigor de un alto el fuego el pasado noviembre, Israel continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario, a veces con oleadas de bombardeos de envergadura como los que esta misma semana dejaron doce muertos en el oriental Valle de la Bekaa. Además, mantiene a sus tropas en cinco colinas del sur del Líbano, de donde se niega a retirarlas, en violación de las estipulaciones del cese de hostilidades.