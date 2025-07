Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Kallas dice que el acuerdo con Israel "no será suficiente" si no mejora la ayuda en Gaza

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este martes que la situación en Gaza es "catastrófica" y que hasta que la UE no vea "que mejora no será suficiente" el acuerdo alcanzado con Israel para la llegada de ayuda humanitaria a la franja. "La situación sobre el terreno en Gaza es realmente mala, catastrófica y hasta que no veamos que mejora no será suficiente", afirmó Kallas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en el que se tratará la implementación del acuerdo entre la UE e Israel sobre ayuda humanitaria. La ex primera ministra estonia reiteró que la UE e Israel alcanzaron la semana pasada un acuerdo "para mejorar la situación sobre el terreno, pero no se trata del papel, sino de su implementación", incidió.

"Vemos señales positivas en la apertura de los cruces fronterizos. Vemos señales positivas en la reconstrucción de las líneas eléctricas, el suministro de agua y la llegada de más camiones con ayuda humanitaria. Pero, por supuesto, necesitamos ver más para ver una mejora real para la población sobre el terreno", insistió.

Respecto a la posible adopción de sanciones contra Israel a raíz del informe que ella misma ha presentado a los Estados miembros, Kallas afirmó: "No puedo predecir cómo será el debate entre ministros, pero la última vez el objetivo era mejorar la situación de la población de Gaza".