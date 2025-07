Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Merz: "Lo que Israel hace en Gaza ya no me gusta desde hace muchas semanas"

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este domingo que lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza no le gusta desde hace muchas semanas y que la situación allí no es aceptable. "Lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza no me gusta ya desde hace muchas semanas", afirmó el político conservador en una entrevista en la primera cadena de la televisión pública alemana, ARD. Merz señaló que así se lo ha transmitido claramente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quien se ha reunido dos veces y con el que ha hablado varias veces además por teléfono. "Espero que nosotros, los europeos, junto con los estadounidenses, podamos encontrar una solución que finalmente conduzca a una solución de dos Estados. Los palestinos tienen derecho a tener también un lugar donde puedan vivir. Y lo que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza no es aceptable", recalcó el canciller germano.