Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Francia y Reino Unido estrechan sus lazos nucleares ante la amenaza rusa

Francia y Reino Unido, las dos potencias europeas con armamento nuclear, están estrechando sus lazos en el tema, un paso importante para enfrentar el deterioro de la seguridad en el continente, complicar los cálculos de Rusia y tranquilizar a los aliados preocupados por el futuro del paraguas estadounidense. "Esta mañana hemos firmado la Declaración de Northwood, que confirma por primera vez que coordinamos nuestras disuasiones nucleares independientes. Desde hoy, nuestro adversarios saben que cualquier amenaza extrema a este continente conllevará una respuesta de nuestras dos naciones", declaró el primer ministro británico Keir Starmer. "Hemos tomado tres decisiones importantes", agregó el presidente francés, Emmanuel Macron. "Reconocemos que no podemos imaginar una situación de amenaza extrema para Europa que no suscite una respuesta rápida por nuestra parte, sea cual sea la naturaleza de esa respuesta. La segunda decisión es que no descartamos la coordinación de nuestras respectivas disuasiones (...), la tercera es la elección de profundizar aún más nuestra cooperación en el ámbito de la disuasión".