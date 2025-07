Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Netanyahu amenaza con volver a atacar Gaza tras la tregua de 60 días, aún en negociación

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó este jueves en el último día de su visita a EEUU con retomar la ofensiva sobre Gaza cuando acabe la tregua de 60 días (que la delegación israelí y la de Hamás siguen negociando en Qatar) si los islamistas no deponen las armas y dejan de gobernar y Gaza no se desmilitariza en ese periodo. "Para conseguirlo (el alto el fuego permanente), hay que hacerlo bajo las condiciones mínimas que hemos establecido: Hamás depone las armas, Gaza se desmilitariza y Hamás deja de tener capacidad gubernamental y militar", dijo Netanyahu, sentenciando: "Si no se logra a través de negociaciones en 60 días, lo lograremos de otras maneras, utilizando la fuerza". La propuesta sobre la mesa en Doha plantea una tregua de 60 días, durante la cual Hamás e Israel deberán negociar su continuación en un alto el fuego permanente. El documento de este plan plantea que, de no alcanzar las partes un acuerdo sobre el día después de la tregua, esta podía prolongarse hasta alcanzarse.