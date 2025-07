Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Los hutís celebran el "hundimiento total" de segundo barco atacado en el mar Rojo esta semana

Los rebeldes hutís del Yemen celebraron este miércoles el "hundimiento total" del granelero 'Eternity C', que atacaron hace dos días cuando navegaba por el suroeste de la ciudad portuaria yemení de Al Hodeida con 22 tripulantes a bordo, después de haber atacado otro navío 24 horas antes. "La fuerza naval de las Fuerzas Armadas del Yemen (hutíes) celebró este miércoles en un comunicado el ataque y hundimiento total del buque granelero 'Eternity C', que navegaba bajo bandera liberiana en el mar Rojo y se dirigía al puerto de Umm al Rashrash (Eilat) ubicado en la Palestina ocupada", informó hoy el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado. El portavoz detalló que el ataque contra el barco, propiedad de la naviera griega 'Cosmoship Management', fue llevado a cabo mediante una embarcación no tripulada y seis misiles de crucero y balísticos, y agregó que fue documentado en audio y vídeo. El día del ataque, un portavoz del Ministerio de Marina Mercante de Grecia confirmó a EFE que dos marineros están desaparecidos y otros dos heridos de una tripulación total de 22 miembros, todos filipinos, mientras que también se encuentran a bordo tres guardias armados indios. La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) afirmó hoy que "cinco tripulantes fueron rescatados" mientras "continúa la búsqueda de los restantes".