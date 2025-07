Rutte sugiere en Alemania el peligro de una "tercera guerra mundial" concertada entre China y Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha apuntado a la posibilidad de que se esté fraguando una "tercera guerra mundial" concertada entre China y Rusia, una de las razones que, asegura, hacen imperiosamente necesario el rearme de Europa. "Lo que sabemos de nuestras fuentes es que cada vez existe un mayor riesgo de que Xi Jingping, el presidente de China y secretario general del Partido Comunista, antes de atacar Taiwán llame a a Moscú, que es su socio menor en todo esto. Que llame a Vladímir Putin y le pida que nos mantenga ocupados en esta parte de Europa", afirmó Rutte en una comparecencia junto al canciller alemán, Friedrich Merz. Respondió así a una pregunta relativa a unas declaraciones suyas a 'The New York Times', donde hablaba ya esta supuesta llamada entre los líderes chino y ruso. El "detonante" para un conflicto global, según Rutte, sería un ataque ruso a territorio europeo de la OTAN. "No seamos ingenuos: esa es muy probablemente su forma de actuar", explicó al medio estadounidense.

En su comparecencia con Merz, Rutte abundó en ese escenario y afirmó que China está "extendiendo" sus capacidades bélicas en la región. "Ahora mismo, tiene más barcos ahí que Estados Unidos", aseguró. "Para 2030 tendrá aún más. Tienen miles de cabezas nucleares y todo esto no es para organizar desfiles militares por Pekín, sino para usarlo", añadió.

Rutte viajó a Berlín para participar en el 70 aniversario del ingreso de Alemania en la OTAN. Su visita se produce al día siguiente de que el Gobierno alemán alertara de que un avión de exploración de su Ejército había sido presuntamente atacado con un láser chino cuando patrullaba por el mar Rojo. El incidente está aún siendo investigado pero es, en palabras de Merz "totalmente inaceptable". El aparato forma parte de la misión 'Aspides' de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es proteger la navegación civil y mercante de los ataques de las milicias hutíes de Yemen.

El embajador chino fue convocado ayer mismo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, recordó Merz. Hasta que no se hayan aclarado completamente los hechos no se harán más comentarios sobre el asunto, añadió el canciller. "Si algo ha evidenciado lo ocurrido es que tenemos que hacer frente a tales fenómenos y aclarar de dónde vino este ataque con láser a un avión alemán", añadió el jefe del Gobierno alemán.

Rearme alemán

Merz, por lo demás, ratificó ante Rutte el compromiso de su país de aumentar el gasto básico en defensa hasta un 3,5% para 2029, lo que unido al 1,5% que destinará a otras inversiones en seguridad se ajusta plenamente al objetivo marcado por la OTAN en la cumbre celebrada en La Haya hace dos semanas. "Alemania habrá doblado con creces su gasto actual en defensa y lo habrá hecho antes incluso del periodo requerido", señaló Rutte. La Alianza Atlántica se ha marcado el horizonte de 2035 para que se materialice el aumento hasta el 5% del gasto en defensa en sus socios europeos.

La coalición entre conservadores y socialdemócratas de Merz ha presentado esta semana ante el Parlamento su proyecto presupuestario, que prevé un volumen de gasto total de 503.000 millones para el año en curso y un nuevo endeudamiento de 81.800 millones de euros, un nivel récord. Merz defendió este martes ante el hemiciclo este proyecto frente a las críticas de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que acusa al canciller de haber roto su promesa electoral de mantener el freno a la deuda para posibilitar con ello el aumento del gasto en defensa. "Es usted el canciller de las mentiras", afirmó la líder de la AfD, Alice Weidel. Mientras el radicalismo derechista le acusa de "defraudar" a sus electores, la oposición verde e izquierdista critica que el aumento en defensa se pagará con recortes sociales.