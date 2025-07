Brigitte Macron la vuelve a liar: el nuevo desplante a su marido | Vídeo

La reciente visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, al Reino Unido, la primera de alto nivel desde el Brexit, estuvo marcada por la pompa y la ceremonia. El mandatario galo y la primera dama, Brigitte Macron, fueron recibidos con la tradicional alfombra roja en el histórico castillo de Windsor, donde compartieron con los anfitriones, el rey Carlos III y la reina Camila. Previamente, al aterrizar en la Base Aérea de Northolt, la pareja presidencial había sido recibida por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina. Sin embargo, en medio de los protocolos y los saludos reales, fue un instante aparentemente trivial durante el desembarque del avión lo que capturó la atención de las cámaras y, sobre todo, desató una nueva oleada de comentarios en las redes sociales. Este pequeño gesto, o la ausencia de él, ha reavivado el debate público sobre la dinámica de la pareja presidencial francesa y ha sido interpretado de múltiples maneras por los internautas.

Un desembarco en solitario

El momento que se ha vuelto viral tuvo lugar mientras Emmanuel y Brigitte Macron descendían por la escalerilla del avión oficial. En las imágenes que circulan ampliamente, se observa al presidente Macron, como es habitual en estas situaciones, extendiendo su mano hacia su esposa, un gesto de cortesía y ayuda para facilitar su bajada. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es la reacción de Brigitte Macron. En lugar de tomar la mano que le ofrecía su marido, la Primera Dama optó por sujetarse firmemente a la barandilla metálica de la escalerilla y descender por sí misma, manteniendo una postura aparentemente concentrada en su camino. Lo que ha generado el debate es el hecho de que, según la percepción de muchos observadores, en ningún momento pareció dirigir su mirada hacia el presidente ni reconocer su mano extendida, completando el descenso de forma completamente independiente. Este detalle, captado en vídeo, fue rápidamente difundido y analizado en diversas plataformas en línea, convirtiéndose en el foco inesperado de la visita.

Ecos del pasado y la viralidad de las redes

Este episodio en la Base Aérea de Northolt no es la primera vez que una interacción de la pareja Macron durante un desembarque de avión se convierte en tema de conversación y especulación pública. De hecho, este incidente ha traído a la memoria un evento similar que ocurrió en mayo. En aquella ocasión, un vídeo grabado a su llegada a Vietnam mostró un gesto de Brigitte Macron hacia su marido, interpretado por algunos como una "supuesta bofetada" justo cuando la puerta del avión se abría. En aquel entonces, la versión oficial del Elíseo fue que se trataba de una "broma" y calificaron el incidente de "una tontería". Sin embargo, esa explicación no logró convencer a una parte significativa de los usuarios de redes sociales, que lo vieron como un claro "desplante" público de la primera dama hacia el presidente. La repetición de un momento percibido como inusual o frío en el contexto del desembarque del avión ha alimentado las teorías y los comentarios en línea, utilizando el nuevo vídeo de Windsor para reforzar la idea de una supuesta distancia o tensión en la relación de la pareja en sus apariciones públicas. Las redes sociales se han llenado de opiniones, algunas críticas, otras defensoras, y muchas simplemente especulando sobre lo que significa este tipo de interacciones.

After 'Slapgate', Macron's Wife Brigitte Snubbed French Prez Again In Front Of UK Royals? Clip Viral#TNDIGITALVIDEOS pic.twitter.com/0ahssQzBwF — TIMES NOW (@TimesNow) July 9, 2025

Interpretaciones encontradas: de la independencia a la frialdad

El gesto de Brigitte Macron al descender la escalerilla ha generado un amplio abanico de interpretaciones en el espacio digital, reflejando la diversidad de perspectivas y la facilidad con la que se analizan al milímetro las acciones de las figuras públicas. Por un lado, una línea de comentarios ha defendido la autonomía de la Primera Dama. Usuarios han argumentado que Brigitte Macron es una mujer adulta y perfectamente capaz de bajar una escalerilla por sí misma, sin necesidad de ayuda. Mensajes como "Si no quiere ayuda, no tiene que aceptarla. Punto" o "No veo ningún problema: es su esposa, no su propiedad" y "quizá simplemente no necesita ayuda. Es una mujer fuerte" son ejemplos de esta visión, que ve en su acción una simple muestra de independencia y autosuficiencia, desprovista de cualquier otra connotación.

Por otro lado, una corriente de comentarios ha interpretado el gesto como un signo de distancia o incluso tensión en la pareja. La falta de contacto visual o el rechazo implícito de la mano ofrecida por el presidente han sido vistos como indicios de una relación fría o distante en público. "Ella ni siquiera le mira. Es incómodo de ver", "Es como si ni siquiera existiera para ella" o "Macron suplicando por un poco de afecto. Triste" son ejemplos de esta percepción, que sugiere una falta de conexión o calidez en ese preciso instante. Algunos han intentado buscar una explicación cultural, atribuyendo el comportamiento a una supuesta "frialdad francesa" o a una forma menos efusiva de mostrar afecto en público en comparación con otras culturas, citando "Franceses siendo franceses. No hay nada de amor cursi aquí". Otros simplemente ven en el gesto la "frialdad francesa" sin más elaboraciones. Finalmente, hay quienes, combinando ambas ideas, sugieren que el vídeo "lo resume todo: él intentando agradar y ella pasando de él", una interpretación que mezcla la percepción de un esfuerzo por parte del presidente con una supuesta indiferencia por parte de la primera dama. En cualquier caso, este episodio demuestra una vez más cómo los gestos no verbales de las personalidades públicas, especialmente en la era de la inmediatez y el análisis constante de las redes sociales, pueden ser amplificados y interpretados de maneras muy diversas, a menudo generando debates y especulaciones que van mucho más allá del simple acto observado.