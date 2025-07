Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Consejo de la UE dará flexibilidad fiscal para que 15 países inviertan en defensa

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea prevén este martes dar vía libre para que 15 países que lo han solicitado, entre los que no está España, puedan usar la flexibilidad de las reglas fiscales europeas para impulsar su gasto en defensa y aprobar oficialmente la entrada de Bulgaria en el euro. Los países que recibirán la luz verde son Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Croacia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia, precisaron hoy fuentes europeas. El Gobierno alemán también ha solicitado la misma flexibilidad que los otros 15 países, pero "como el Consejo aún no ha recibido el plan a medio plazo para Alemania, todavía no está en condiciones de tomar una decisión sobre la recomendación", dijeron las fuentes, que no descartaron que pueda haber más países de la UE que también lo soliciten. La posibilidad de usar esa flexibilidad forma parte de las medidas del plan de rearme presentado por la Comisión Europea con el fin de movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales para reforzar la defensa comunitaria ante la guerra en Ucrania. La activación de la conocida como cláusula nacional de salvaguarda permitiría a los países aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5 % del PIB adicional al año sin que este sea tenido en cuenta en el cálculo de déficit a efectos del cumplimiento de las normas, lo que abriría la puerta a movilizar hasta 650.000 millones de euros en cuatro años si los Veintisiete la aplican.