Netanyahu dice en la Casa Blanca que ha propuesto a Trump para el Nobel de la Paz

El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, ha informado este lunes en un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha nominado al republicano para el premio Nobel de la Paz.

Netanyahu ha dado.a su anfitrión una carpeta con una copia de la carta que ha dicho haber enviado al comité del Nobel y ha asegurado que Trump lo merece por estar "forjando la paz en una región tras otra".

El anuncio, que Netanyahu ha realizado frente a las cámaras de televisión y los periodistas, a los que se ha dado un acceso que inicialmente no estaba planeado a la cena privada en el Salón Azul era supuestamente una sorpresa para Trump. Este que ha afirmado que "no tenía ni idea" de que Netanyahu fuera a nominarle, y sin un ápice de ironía ha dicho: "Viniendo de ti en particular esto es particularmente significativo". Netanyahu está acusado por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

A raíz de esa imputación por la que enfrenta una orden de arresto, precisamente, uno de los periodistas le ha preguntado por declaraciones del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha prometido que ejecutará esa orden si es elegido primer edil si Netanyahu visita la urbe. Conforme el primer ministro israelí empezaba a argumentar contra Mamdani, Trump le ha interrumpido, ha prometido que él le salvaría en caso de arresto y ha atacado de nuevo a Mamdani, al que ha tildado de "comunista" y de quien ha anticipado que, si llega a la alcaldía, "se comportará" porque, ha asegurado, "todo pasa por la Casa Blanca, necesitará el dinero".

Campaña por el alto el fuego en Gaza

Menos decidido ha sido Trump cuando los periodistas le han hecho varias preguntas clave sobre el conflicto entre Israel y Gaza, incluyendo sobre la propuesta que hizo hace varios meses de que los palestinos se "reubicaran" en otros países, respecto a la solución de dos estados, a las negociaciones con Hamás para su propuesta de alto el fuego a la reanudación de un diálogo con Irán . Y esos interrogantes se los ha derivado a Netanyahu y a su enviado especial para Oriente Próximo, Steve Witkoff, que se ha sentado en una cena donde a Trump le acompañaban también los secretarios de Estado y Defensa, su jefa de gabinete y su embajador en Jersualén y donde Netanyahu estaba con su esposa y otros cinco miembros de su delegación.

La aparción ante la prensa, y los halagos cruzados, han servido para dar un aire de celebración a un encuentro que era el tercero entre ambos en el 1600 de la Avenida Pensilvania desde que Trump volvió a la presidencia y que el republicano, inicialmente, había organizado con mucha menos exposición pública de la que ha acabado teniendo.

Al final Trump no ha podido evitar dar la oportunidad a Netanyahu, y sobre todo a sí mismo, de tener un festival triunfalista ante las cámaras por los resultados del bombardeo que realizó hace poco más de dos semanas a instalaciones nucleares de Irán, días después de que Israel atacara a la República Islámica.

Los planes para Oriente Próximo

Pero Trump no quiere dormirse en los laureles de lo conseguido hasta ahora ni que lo haga Netanyahu. Y necesita que el líder israelí responda a sus ambiciones de conseguir un alto el fuego en Gaza para allanar el camino a metas a medio y largo plazo para Oriente Próximo, especialmente ampliar los acuerdos de Abraham y que Arabia Saudí se sume a ese plan de normalización de relaciones con Israel de los países árabes.

Los objetivos de Trump son inalcanzables mientras Israel mantenga abierta la guerra que abrió en la Franja tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. Por eso el estadounidense está presionando para que Tel Aviv se sume a esa propuesta de tregua lanzada por Washington, que según el borrador que ha visto ‘The Washington Post’ incluye una pausa de 60 días en las hostilidades, la liberación de 28 rehenes israelíes (10 vivos y 18 cadáveres) y el incremento de entrada de ayuda humanitaria.

Persisten las diferencias

“Soy muy optimista pero, ya saben, cambia día a día”, había dicho ya el domingo Trump ante las perspectivas de las conversaciones para el alto el fuego, que sería el tercero en 21 meses de un conflicto en el que han muerto al menos 57.000 palestinos y se ha desatado una brutal crisis humanitaria. Pero las diferencias entre Hamás e Israel persisten: Israel exige la rendición total de Hamás, la entrega de todas las armas y el exilio del territorio; Hamás la retirada total de Israel de Palestina.

Entre Trump y Netanyahu hay, además, otros puntos de fricción, incluyendo que el líder israelí sigue receloso del diálogo con Teherán. mientras que Witkoff, enviado especial del republicano que está negociando en la región, tiene previstas conversaciones en Oslo este fin de semana con el ministro de Exteriores iraní. Witkoff, que antes de la cena se había reunido con Netanyahu, como Marco Rubio, también tiene previsto viajar a Doha para participar en las conversaciones sobre la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja.