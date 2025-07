Koen Lenaerts, presidente del TJUE: "Combatir las 'fake news' puede ser una excusa para censurar a los periodistas"

Prestigioso jurista y académico, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desde 2015, Koen Lenaerts (Mortsel, Bélgica, 1954) ha pasado unos días en Barcelona para ser nombrado doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. En una larga conversación, Lenaerts aborda los principales asuntos de la actualidad política y judicial europea, pero evita pronunciarse sobre cuestiones sub iudice.

Hace casi 10 años que usted preside el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo ha evolucionado la institución en ese tiempo?

El TJUE se desarrolla con la Unión en sí misma. Hace 40 años yo era un letrado en el Tribunal de Justicia. En ese momento, la Unión Europea, la palabra, no existía, se llamaba Comunidad Económica Europea. Se trataba del mercado común, entendido como un movimiento libre de bienes, servicios, capital y también de personas, pero solo en su capacidad económica. Y eso era todo. Pero desde entonces, con los sucesivos tratados, se fueron ampliando las competencias. Y eso es porque los estados miembros han decidido, cada uno de ellos en acuerdo con sus propios requisitos constitucionales, confiar más competencias a la Unión. ¿Por qué lo hicieron? Porque los estados miembros, que son estados soberanos, como cualquier estado del mundo, se han dado cuenta de que no pueden ejercer eficazmente su soberanía separadamente del resto de miembros en determinadas competencias. Porque Europa es un territorio muy pequeño. ¿España es un gran país? A nivel europeo, sí. Pero explico la siguiente anécdota. Hace unos años, como presidente del Código de Justicia de la Unión Europea, recibí a un ministro de Indonesia. Y me dijo: ‘Tienes que entender que somos un pequeño país en Asia’. Yo me había preparado la visita y sabía que Indonesia tiene casi 300 millones de habitantes. Y le hice notar que eso era lo mismo que la población de Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, que son los cinco países con mayor número de habitantes de la UE, juntos. Él se comparaba con India y China, que tienen 1.400 y 1.500 millones. ¿Por qué lo digo? Todos los estados europeos, incluyendo los más grandes, como Alemania y Francia, son muy pequeños a nivel mundial, y deben combinar el ejercicio de todas las partes de su propia soberanía como estados para ser efectivos a nivel mundial. Por ejemplo: en Europa, cuando vas un par de cientos de kilómetros en cualquier dirección, ya estás en otro país. Pero el aire y el agua no se detienen en las fronteras nacionales. O el cambio climático, que es también un tema colectivo. O la protección de la privacidad en Internet: Google, Amazon, Apple, los grandes gigantes de la tecnología, no tienen miedo a ninguno de los países, incluyendo los más grandes. Pero sí tienen que hacer caso a una regulación general. Y ahí, la fuerza combinada de los estados es suficientemente grande. Esa es la Unión Europea hoy. Pues el ámbito del trabajo del Tribunal de Justicia ha evolucionado de la misma manera: hoy estamos ocupados, no diré exclusivamente, pero casi, esencialmente en áreas que no son económicas, tenemos muchos casos en el campo de asilo e inmigración, por ejemplo.

¿Por qué es así?

En el espacio abierto sin fronteras internas creado a través del Tratado de Amsterdam, un estado debe confiar en los otros estados para trabajar juntos. Si alguien comete un crimen aquí y luego va a otro estado, debe ser retornado. Esa es la garantía de asilo europeo. Yo vine hoy de Luxemburgo en avión para llegar aquí sin control de pasaportes, es un espacio abierto. Pero si un criminal hace lo mismo puede tener que ser llevado de vuelta a Luxemburgo o a cualquier otro estado, esa es la garantía de asilo europeo.

Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. / Manu Mitru

Por algunos resultados electorales, sobre todo en el este de Europa, en Rumanía o en Hungría por ejemplo, podría tenerse la impresión de que los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea están en crisis. ¿Cree que en algunos países de la UE flaquea el compromiso con la Unión?

La respuesta es que sí. Tenemos un reto crucial hoy en la defensa de estos valores. Supongamos, hipotéticamente que un Estado miembro ya no respeta la dignidad humana al nivel que es comúnmente aceptado. A nadie le gustaría ser visto con un estado miembro del mismo club que ese estado. Para nosotros, defender los valores del artículo 2 es ahora muy importante. El TJUE es un tribunal, y nunca abre casos por su propia iniciativa, tiene que esperar hasta que un caso sea presentado, y pueden llegar de dos formas diferentes. Por un lado, la Comisión Ejecutiva puede tomar la iniciativa de llevar a un estado miembro a la justicia por infringir algún valor del artículo 2, algunos derechos fundamentales. Entre otros, podría ser el libre movimiento, o la protección de las parejas del mismo sexo. Y después hay otra vía. Hace un tiempo tuvimos un caso: dos mujeres se casaron aquí en España, una era búlgara y la otra británica. Tenían un hijo en común, que estaba registrado en el certificado de nacimiento con dos madres. No se mencionaba cuál de las dos había dado a luz al niño. No era una madre y una ‘co-madre’, eran dos madres iguales a todos los niveles. Entonces la pareja se muda a Bulgaria, y los búlgaros rehúsan reconocer a las dos como madres del niño. Y eso fue un problema con respecto al libre movimiento, así que la justicia búlgara nos trasladó el caso. Y así es como normalmente funciona: es el juez nacional quien toma la iniciativa de enviarnos el caso, en esta ocasión para interpretar el derecho al libre movimiento como familia combinado con el derecho a un tratamiento igual sin discriminación por motivos sexuales. Nosotros nos pronunciamos diciendo que las autoridades búlgaras tenían que reconocer el certificado de nacimiento propuesto por España y proteger la vida de la familia en el marco de este libre movimiento.

¿Sería deseable un sistema judicial europeo unificado? ¿Es factible a medio plazo?

Es factible a condición de que los tribunales nacionales de los estados miembros sean realmente independientes e imparciales, y funcionen con arreglo a los principios del proceso equitativo. Por esa razón hemos desarrollado una jurisprudencia de la Unión sobre las exigencias mínimas que deben satisfacer los tribunales nacionales para gozar de la confianza de los tribunales de otros estados miembros. Es una jurisprudencia muy elaborada

¿En general existe una buena colaboración entre los diferentes organismos judiciales de los países de la Unión Europea?

Es excelente, es una verdadera red de tribunales, que son nacionales y orgánicamente europeos. En Luxemburgo yo, por ejemplo, tengo contactos constantes con el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional españoles, y lo mismo con los 27 estados miembros. El 75% de la jurisprudencia del TJUE cada año, unos 500 asuntos, son contestaciones a preguntas prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales en todas las materias.

¿Qué tribunales pueden elevar cuestiones al TJUE?

Todos, sin limitaciones.

Todos los tribunales sin limitaciones pueden elevar cuestiones al TJUE Koen Lenaerts — Presidente del TJUE

Porque hubo una polémica al respecto hace poco en España, tras la sentencia del Constitucional sobre los ERE de Andalucía.

Yo sé lo que digo en este momento. Todos los tribunales. También los juzgados mercantiles de primera instancia del pueblo más pequeño pueden dirigirse al TJUE. Y no solamente eso, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, ninguno puede limitar este derecho de este tribunal de primera instancia de plantear cuestiones prejudiciales. ¿Por qué? Porque el derecho, no la obligación, el derecho de este tribunal de primera instancia deriva directamente del artículo 267 sobre el funcionamiento de la UE.

En una reciente visita a España, en noviembre del año pasado, usted dijo que la impunidad ante la corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia y llamaba también a poner recursos para que la corrupción no se convierta en un problema sistémico. ¿Está al corriente de la reciente encarcelación del secretario de Organización del PSOE? ¿Preocupan en el Tribunal de Justicia de la UE casos tan sonados en los países miembros?

No conozco el caso en particular.

Se lo pregunto porque es reciente y porque es importante.

Sí, es un ejemplo. La respuesta es sí. La Comisión puede actuar contra un estado miembro cuando el estado miembro no hace lo suficiente contra el fraude o la corrupción con fondos de la Unión Europea. Los estados miembros tienen que tomar todas las medidas necesarias para el combate efectivo contra la corrupción con fondos de la UE.

La Comisión puede actuar contra un estado miembro cuando no hace lo suficiente contra la corrupción con fondos de la Unión Europea Koen Lenaerts — Presidente del TJUE

O sea, el TJUE puede perseguir la corrupción con fondos de la Unión Europea.

Perseguir no. Pero cuando el estado miembro no es suficientemente efectivo en el combate de la corrupción con fondos de la Unión Europea, la comisión puede dirigirse, llevar un asunto al tribunal contra este estado miembro por una vulneración de su obligación de tomar las medidas necesarias para combatir efectivamente la corrupción con fondos europeos. Es la primera vía. La segunda es que jueces nacionales planteen cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación de reglas de la Unión Europea, reglas de protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Tenemos ahora, puede ser, 20 asuntos de este tipo provenientes de diversos estados miembros. El sistema funciona.

No sé si usted está al tanto de las protestas judiciales de los últimos días en España contra una reforma que, según algunos sectores, podría restar independencia a los jueces. ¿Es cierto que estas reformas pueden reducir la independencia judicial?

La respuesta honesta es que leo la prensa española. Y entiendo lo que dice. Pero no puedo contestar a este tipo de preguntas. Las reformas judiciales, no solo en España, también en Polonia, en Malta, han dado lugar a preguntas prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. La Comisión se ha interesado ahora por varios asuntos de la reforma judicial polaca. Y eso ha dado lugar a varias sentencias, incluidas sentencias de la gran sala de nuestro TJUE sobre varios aspectos de la reforma judicial polaca, donde se ha decidido que varios aspectos fueron contrarios a las diversas garantías de independencia de los tribunales. Hemos decidido también sobre aspectos específicos de reformas de Malta, Hungría, Rumanía, pero también de Alemania, de Austria, Lituania... Lo que es crucial en estos casos no es que nuestro tribunal quiera decir a los estados miembros lo que pueden o no hacer. Es, de nuevo, la protección de la independencia de los tribunales en los diferentes estados miembros, porque los estados miembros deben poder confiar el uno en el otro. Debe de haber confianza mutua.

Koen Lenaerts, junto al rector de la UAB, Javier Lafuente, durante el acto en el que se nombró al presidente del TJUE doctor honoris causa. / UAB

En su discurso tras ser nombrado doctor honoris causa por la UAB , este viernes, usted defiende con vehemencia la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación. Pero también dice que la libertad de prensa no es un derecho absoluto y que, por lo tanto, la protección de los principios democráticos puede requerir que se limite esta libertad, en particular cuando participan en una campaña de desinformación e incitación al odio. ¿Hay que poner límite a la tolerancia para proteger la democracia de los intolerantes?

Es una cuestión muy difícil. La libertad de la prensa y el pluralismo de los medios de comunicación son un valor supremo del ordenamiento común de la UE. Pero se puede abusar de esos derechos, como de todos. Y trazar los límites entre una utilización normal y una utilización abusiva es muy difícil. Y también evoca la cuestión de quién es competente para trazar esta frontera. ¿Lo es el TJUE? En el caso de la prohibición de RT [la antigua Russia Today], sí. Porque después de la invasión rusa en Ucrania, el Consejo de la Unión Europea adoptó sanciones contra empresas rusas, incluida RT. La idea fue que el Kremlin controla RT y utiliza este medio de comunicación como un canal de propaganda, de odio y de violencia y de justificación de una guerra de invasión. Y, en este caso, el Tribunal decidió que era un uso abusivo de la libertad de expresión, porque hacía llamamientos a la guerra, a la violencia, que no podían ser justificados por la libertad de prensa. Y, en este sentido, no es un derecho absoluto. La dignidad humana, al contrario, sí es un derecho absoluto. Pero tienen que ser casos absolutamente claros.

Usted sabe, como conocedor de la realidad española, que en los últimos meses hay preocupación en el Gobierno español por los bulos, las ‘fake news’. Usted dice en su discurso en Barcelona que, en la era de las redes sociales, cualquier ciudadano de la Unión puede convertirse en periodista y debe estar protegido por la Carta de la UE. ¿No es esa una vía para la introducción de 'fake news'?

Combatir las ‘fake news’ puede ser una excusa para censurar a los periodistas, ese es un peligro que tenemos que evitar. Así que hay que actuar solamente en casos absolutamente claros, extremos. El mero hecho de que alguien esté lanzando lo que se llama ‘fake news’ no es suficiente en sí mismo. El principio básico de la libertad de la prensa es que las ideas deben ser contestadas por otras ideas. Así que no se puede cortar bajo la excusa de combatir la información falsa o la noticia falsa. No, para eso se puede hacer una revisión de los hechos. Se puede decir que 'esto es totalmente equivocado' o publicarse un artículo en contra. Eso es lo que digo en mi discurso.

En el pasado reciente países como Hungría o Polonia han planteado dudas sobre la primacía del derecho nacional de esos países frente al derecho comunitario. ¿Cuál prevalece?

El derecho de la Unión Europea prevalece. Por una razón muy simple. Es un derecho común para 27 estados miembros de la Unión. Si fuera posible romper unilateralmente las reglas comunes sería imposible que la Unión subsistiera. Porque cada estado miembro podría adoptar una u otra regla a la carta, en conformidad con sus intereses unilaterales nacionales. Y eso sería el fin. Por esa razón hay una uniformidad y una primacía del derecho de la Unión, para garantizar la igualdad de todos los estados miembros. La gente, los consumidores, los trabajadores, tienen que ser protegidos de exactamente de la misma manera. Es la razón profunda de la primacía, no es una supremacía moral o de otra naturaleza.

Koen Lenaerts, durante la entrevista en Barcelona. / Manu Mitru

Algunos magistrados del Tribunal Constitucional español se quejaron de que ese tribunal se pronunciara sobre la Ley de Amnistía pese a que hay cuestiones pendientes planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué le pareció la decisión del Constitucional de no esperar a la decisión del TJUE para pronunciarse?

No puedo contestar porque esos asuntos están pendientes.

Pero no le pregunto por los asuntos pendientes, le pregunto por el ‘timing’.

Sí, lo sé, pero es muy sensible. Los asuntos españoles se tratarán, la fecha es pública, el próximo 15 de julio, dentro de dos semanas. Y esta pregunta puede ser discutida durante estas vistas. Por esa razón no puedo contestar a la pregunta.