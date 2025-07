Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia cancela por primera vez en la historia el desfile militar naval de San Petersburgo

La principal parada naval de Rusia en San Petersburgo prevista para fines de julio fue cancelada por primera vez en la historia por "motivos de seguridad", según informó hoy el medio local 'Fontanka'. "En San Petersburgo fue cancelada la principal parada militar. Los barcos no atracarán en el Neva ni en la rada de Kronshtadt, no habrá aviación", indicó en Telegram la publicación, al señalar "motivos de seguridad". Según 'Fontanka', que cita a varias fuentes, los preparativos para la parada de la Armada rusa se detuvieron hace un par de días. En particular se cancelaron los ensayos de las marchas de infantes de marina que tradicionalmente cierran las actividades en la céntrica plaza del Senado. Esta parada se efectúa tradicionalmente todos los últimos domingos de julio desde 2017 en honor al Día de la Armada rusa y jamás se canceló, incluso tras el comienzo de la guerra en Ucrania.