Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Israel dice que la retirada de Gaza "no es una opción", tras la propuesta de alto el fuego de Trump

Dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Israel había aceptado una propuesta de alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, el portavoz del Gobierno israelí, David Mencer, aseguró este jueves que una retirada del territorio que permita reorganizarse al grupo islamista Hamás "no es una opción". "Creemos que salir, retirarse de Gaza y luego simplemente permitir que Hamás se reagrupe, se reconstruya y nos ataque de nuevo, como dicen que desean hacer, simplemente no es una opción", subrayó Mencer este jueves durante una rueda de prensa. El portavoz añadió que el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del país. "No vamos a permitir que a pocos metros de nuestras casas se asiente una organización terrorista yihadista que, en cada oportunidad, expresa su intención de destruirnos y trabaja activamente para lograrlo", afirmó.