Guerra de Ucrania, DIRECTO: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y la OTAN piden la continuación de la ayuda militar de EEUU

Kiev y la OTAN han pedido a EE.UU. que continúe enviando armamento a Ucrania, después de que la Casa Blanca haya suspendido el envío de misiles para sistemas Patriot y otros tipos de armamento clave para los ucranianos en una decisión que ha sido aplaudida por el Kremlin. En una medida poco habitual, el Ministerio de Exteriores ucraniano ha convocado al encargado de negocios de la embajada de EE.UU. John Ginkel, para transmitirle la "importancia crítica" de la continuidad de los suministros de armamento estadounidense tienen para Kiev. Washington no tiene embajador en Kiev desde que la anterior titular, Bridget Brink, renunciara al cargo en abril por discrepancias por la política hacia Ucrania del presidente Donald Trump. "La parte ucraniana destacó que cualquier retraso o demora en el apoyo militar a las capacidades de Ucrania no hará más que animar al agresor a continuar la guerra y el terror y a no buscar la paz", señaló la diplomacia ucraniana. El departamento que dirige Andrí Sibiga destacó el impacto que tendría para Kiev el cese del envío del material de defensa aérea y explicó que ambas partes mantienen contactos "a todos los niveles" sobre el supuesto déficit de armamento en los arsenales de EE.UU. invocado por los funcionarios estadounidenses -que han informado de la decisión a medios como CNN- para suspender las entregas.