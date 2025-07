Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora y noticias del conflicto en Oriente Próximo y situación en Gaza

La Casa Blanca insiste en que Washington sigue en contacto con Teherán

La Casa Blanca indicó este lunes que Washington sigue en contacto con Teherán, pese a lo dicho hoy por el presidente Donald Trump, que afirmó no estaba hablando con representantes iraníes tras el bombardeo estadounidense de instalaciones nucleares iraníes hace más de una semana. "Como ya les dije desde este podio la semana pasada, la Administración, y en particular nuestro enviado especial (para Oriente Próximo), Steve Witkoff, han estado en comunicación, tanto directa como indirectamente, con los iraníes", explicó en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Esa comunicación continúa, pero el propio presidente no ha hablado directamente con Irán, algo que destacó en su comunicado en Truth (Social)", añadió Leavitt en referencia al mensaje en línea escrito poco antes por el mandatario. "No le estoy ofreciendo a Irán NADA, a diferencia de Obama, quien les pagó miles de millones de dólares bajo el estúpido 'Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés) encaminado hacia un arma nuclear' (¡Que ahora ya habría caducado!), ni siquiera estoy hablando con ellos desde que DESTRUIMOS totalmente sus instalaciones nucleares", escribió hoy Trump.